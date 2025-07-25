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Google yeni yapay zeka hizmeti Opal'ı duyurdu

Google yeni yapay zeka hizmeti Opal'ı duyurdu

25.07.2025 18:41:00
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Haber Merkezi
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Google yeni yapay zeka hizmeti Opal'ı duyurdu

Google yapay zeka tarafında da lider olmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bunun için yeni hizmeti Opal'ı devreye aldı. Yazılı komutlarla yapay zeka uygulamaları oluşturmayı ve düzenlemeyi sağlıyor.

Google, yazılı komutlarla küçük yapay zeka uygulamaları oluşturmayı ve düzenlemeyi sağlayan Opal hizmetini duyurdu. Buna göre ilk olarak ABD'de kullanıma sunulan Opal, daha sonra daha fazla ülkeye yayılacak. 

GOOGLE'DAN YENİ YAPAY ZEKA HİZMETİ OPAL

Burada Opal, yazılı bir komutla mini internet uygulamaları oluşturabiliyorken, bulunan mevcut uygulamaların da yeniden düzenlenmesini sağlıyor. Öte yandan Opal, eğer bir yardıma ihtiyaç duyulursa diğer Google yapay zeka uygulamalarından destek alıyor. 

Burada hazırlanan uygulamalar istenirse başkalarıyla da paylaşılabiliyor. Hatta Google hesapları kullanılarak başka kişilerin uygulamaları test etmesi sağlanıyor. 

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