Google yeni yapay zeka hizmeti Opal'ı duyurdu

Google, yazılı komutlarla küçük yapay zeka uygulamaları oluşturmayı ve düzenlemeyi sağlayan Opal hizmetini duyurdu. Buna göre ilk olarak ABD'de kullanıma sunulan Opal, daha sonra daha fazla ülkeye yayılacak.

GOOGLE'DAN YENİ YAPAY ZEKA HİZMETİ OPAL

Burada Opal, yazılı bir komutla mini internet uygulamaları oluşturabiliyorken, bulunan mevcut uygulamaların da yeniden düzenlenmesini sağlıyor. Öte yandan Opal, eğer bir yardıma ihtiyaç duyulursa diğer Google yapay zeka uygulamalarından destek alıyor.

Burada hazırlanan uygulamalar istenirse başkalarıyla da paylaşılabiliyor. Hatta Google hesapları kullanılarak başka kişilerin uygulamaları test etmesi sağlanıyor.