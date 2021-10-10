Google, Youtube'taki reklam yasaklarına bir yenisini daha ekledi
Google, iklim değişikliği hakkında yanıltıcı bilgiler içeren reklamların Youtube'da görüntülenemeyeceğini açıkladı.
Reklam denetiminin artık çalışanlar ve çeşitli yazılımlar tarafından uygulanacağını açıklayan Google, yanlış bilgi paylaştığı tespit edilen reklamlardan elde edilen gelirlerin önüne geçmeyi planladıklarını vurguladı. Yapılacak değişiklik ile birlikte Youtube içerik üreticileri, iklim değişikliğini kabul etmeyen reklamlardan herhangi bir gelir elde edemeyecek.
Şirket tarafından yapılan açıklamada, reklam verenlerin endişeleri göz önüne alınarak bu kararın alındığını belirtti.
KONFERANS ÖNCESİ KARAR
Kar amacı gütmeyen, Amerika merkezli bir sivil toplum kuruluşu olan Avaaz'ın kampanya direktörü Fadi Quran, BBC'ye verdiği demeçte "Bu karar, iklim değişikliğini inkar edenlerin ekonomisini olumsuz etkileyecektir" dedi. İklim değişikliği konusunda yanlış bilgilendirmenin giderek arttığını belirten Quran, ekim ayı sonunda Glasgow'da düzenlenecek olan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı öncesinde Google'ın bu kararı almasının önemli olduğunu vurguladı.
Quran, diğer sosyal medya platformlarının da aynı yönde karar alması gerektiğini belirtti.
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