Google'ın ilk katlanabilir telefonun tasarımı böyle olabilir

15 Kasım 2022 Salı, 07:15

Google, akıllı telefon serisi olan 'Pixel' ile piyasada adını duyurmuşken, katlanabilir ekranlı model üzerinde de bir süredir çalışıyor. Şirketin, Pixel Fold olarak adlandırması beklenen telefon hakkında yeni görseller sızdırıldı. Cihaz bu şekilde olacaksa Samsung Galaxy Z Fold modeline oldukça benzeyecek.

GOOGLE'IN İLK KATLANABİLİR TELEFONU NE ZAMAN TANITILACAK?

Katlanabilir ekranlı telefon çıkarmayan telefon üreticisi neredeyse kalmadı. Google'ın da uzun bir süredir çıkması beklenen katlanabilir ekranlı telefonu 2023 yılının ilk çeyreğinde tanıtılacak. Sızıntı tarafında önemli isimlerden olan Ross Young tarafından paylaşılan bu bilgiye ek olarak cihazın görselleri de sızdırıldı.

Telefonun Pixel cihazların temel özelliklerini taşıması gündemdeyken, fiyat tarafında da 1.800 doların altında olmaması bekleniyor.