GTA 5'in şimdiye kadar ne kadar satıldığı açıklandı

08 Kasım 2022 Salı, 23:55

Video oyun dünyasının iki önemli ismi Rockstar Games ile 2K Games'i, ayrıca mobil oyun devi Zynga'yı bünyesinde barındıran Take-Two Interactive, 2022'nin üçüncü çeyreğine ilişkin mali durum raporunu yayımladı.

Webtekno'nun haberine göre konuyla ilgili yapılan açıklamalar, en çok da GTA 5 açısından önemli oldu. 2013 yılında piyasaya sürülen, yıllar içerisinde hem çok sıkı indirim kampanyalarına dahil olan hem de ücretsiz hale bile getirilen oyun halen çok satıyor. Rockstar Games tarafından piyasaya sürülen GTA 5, Take-Two Interactive'in üst düzey yöneticileri arasında yer alan Hannah Sage'e göre GTA 5, geçtiğimiz 3 aylık süreçte 5 milyon adet satıldı.

GTA 5'İN SATIŞ RAKAMI 170 MİLYONU GEÇTİ

Yapılan resmi açıklamaya göre GTA 5 satışları, oyunun piyasaya sürüldüğü günden bu yana 170 milyon adedi geçmiş durumda. Tüm GTA oyunlarının toplam satışına baktığımızda ise 385 milyon sonucunu görüyoruz. Bu istatistiklere göre GTA 5 satışlarının, tüm GTA oyunlarının neredeyse yarısı kadar sattığı ortaya çıkıyor.