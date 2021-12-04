04 Aralık 2021 Cumartesi, 15:11

Ay'ın Dünya ve Güneş arasına girerek güneş ışınlarını kısmen ya da tamamen kapatmasıyla meydana gelen güneş tutulması, Türkiye saati ile 10.00'da başladı.

Bir buçuk saat süren tutulma, 11.30 civarında sona erdi. Tam güneş tutulması, Antarktika ile çevresindeki bölgelerden, kısmi olarak ise Yeni Zelanda, Avustralya, Arjantin'in ve Güney Afrika'nın bazı bölgelerinde izlenebildi. Böylece 2021'nin son Güneş tutulması gerçekleşti.