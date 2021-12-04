Güneş tutulması gerçekleşti
Ay'ın yörünge hareketi sırasında Dünya ile Güneş arasına girmesi ve Güneş'i kısmen ya da tamamen kapatması sonucu meydana gelen güneş tutulması, Türkiye saati ile 10.00'da başlayarak 1 buçuk saat sürdü. Tam güneş tutulması en net şekilde Güney Yarım Küre'den izlendi.
Ay'ın Dünya ve Güneş arasına girerek güneş ışınlarını kısmen ya da tamamen kapatmasıyla meydana gelen güneş tutulması, Türkiye saati ile 10.00'da başladı.
Bir buçuk saat süren tutulma, 11.30 civarında sona erdi. Tam güneş tutulması, Antarktika ile çevresindeki bölgelerden, kısmi olarak ise Yeni Zelanda, Avustralya, Arjantin'in ve Güney Afrika'nın bazı bölgelerinde izlenebildi. Böylece 2021'nin son Güneş tutulması gerçekleşti.
Video Haberler
- Taksicinin ittiği kadın canından oluyordu!
- Haluk Bilginer'den 'Cübbeli' yorumu
- Canlı yayında çarpıcı 'İmamoğlu' iddiası
- Albayrak-Nebati ilişkisinin perde arkası
- '5 Pound'a 2 kişilik kahvaltı yaptık'
- ''Türkiye'nin dört tarafı hain''
- AKP'ye oy veren esnafın isyanı
- Erken seçim için canlı yayında tarih verdi
- Toplu taşımaya binmek, dışarıda yemek yemek lüks
- İETT şoföründen ambulans sürücüsüne şiddet
En Çok Okunan Haberler
- İstanbul'da 'hükümet istifa' sesleri
- Erdoğan'dan gece yarısı genelge
- AKP'li Mahir Ünal'ın açılış hezeyanı
- Milyoner'e damga vuran soru
- Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan Merkez Bankası'na çağrı
- TÜİK'in eski başkanından sert sözler
- Kripto parada deprem: Bitcoin, Ethereum çakıldı
- Şeker hastaları bu meyvenin peşinde
- Merkez Bankası için çarpıcı iddia
- İzmir'de vahşet: Evi basıp dehşet saçtı