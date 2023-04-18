Güneşin manyetik alanının doğru ölçümü konusunda ilerleme kaydedildi

Çin, orta kızılötesi dalga boyunda çalışan ilk astronomik teleskop olan Güneş Manyetik Alanının Doğru Ölçümü (AIMS) için kızılötesi sistemde, dünya genelinde atılım yaptı.

Xinhua
Yayınlanma: 18.04.2023 - 07:20
Güneşin manyetik alanının doğru ölçümü konusunda ilerleme kaydedildi
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Teleskobun 8-10 mikrometre uzunluğundaki Görüntüleme Terminal Sistemi, Çin'in dünya standartlarında bir astronomi gözlem alanı inşa ettiği Lenghu'ya ulaştı. Görüntüleme Terminal Sisteminin kenetlenme ve hata giderme çalışmaları başlamasıyla, gözlem testleri yakın gelecekte yapılabilecek.

'GÜNEŞ'İN YOĞUN PATLAMALARINI TAHMİN ETMEK'

Çin'in kuzeybatısındaki Qinghai eyaletinde bulunan Lenghu'da, toplamda 9 optik astronomik teleskop projesi hayata geçirildi.

Ulusal Astronomi Gözlemevleri, Huairou Güneş Gözlem İstasyonu Baş Mühendisi Wang Dongguang konu hakkında şunları söyledi:

"Güneş'in dinamik faaliyetlerinin çoğundan, Güneş'in manyetik alanı sorumludur. Projeyle, Güneş, orta kızılötesi dalga boyunda gözlemlenerek, güneş manyetik alanı daha doğru şekilde ölçülebiliyor. Bu şekilde, Güneş'in yoğun patlamalarını tahmin edecek daha güvenilir bir yöntem sağlanmış oluyor."


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