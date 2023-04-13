Çin'in güneş gözlem uydusu verileri deneme amaçlı kullanıma açıldı

Çin'in Gelişmiş Uzay Tabanlı Güneş Gözlemevi'nin (ASO-S) uydu gözlem verileri yurtiçi ve yurtdışında deneme amaçlı kullanıma açıldı.

Xinhua
Yayınlanma: 13.04.2023 - 08:00
Çin'in güneş gözlem uydusu verileri deneme amaçlı kullanıma açıldı
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Veri paylaşımı ve gözlem verilerinin nasıl kullanılacağına ilişkin eğitim konferansı, çevrimiçi olarak gerçekleştirildi ve konferansa 25 ülkeden yaklaşık 400 güneş fiziği uzmanı katıldı.

Çin'in ilk kapsamlı güneş keşif uydusu olan ASO-S, geçen yıl Ekim ayında Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatılmıştı. Yörüngede 6 ay kaldıktan sonra uydu yaklaşık 80 TB'lik ham güneş gözlem verisi elde etti.

Konferansta deneme açılış verilerinin çerçevesi hakkında kapsamlı bir genel bakış sunan uydunun baş bilimcisi Gan Weiqun, "Gelecekte, uydunun yörünge içi testlerine dayanarak düzenlemeler yapacağız ve nihayetinde uydunun tüm gözlemlerini yarı gerçek zamanlı olarak halka açık hale getireceğiz" dedi.

Salı günü başlayan iki günlük konferansa Çin Bilimler Akademisi'ne (CAS) bağlı Mor Dağ Gözlemevi, CAS'a bağlı Ulusal Uzay Bilim Merkezi ve Çin Ulusal Uzay Bilim Veri Merkezi ortaklaşa ev sahipliği yaptı.


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