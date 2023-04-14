Güneş'ten 10 milyon kat daha parlak X-Ray kaynağı

Yayınlanma: 14.04.2023 - 07:00

Güncelleme: 14.04.2023 - 07:00

M82 X-2 adı verilen nesne, Güneş'ten yaklaşık 10 milyon kat daha parlak.

NASA araştırmacıları, hakemli bilimsel dergi The Astrophysical Journal'da yayımlanan çalışmada cismin özelliklerine dair ayrıntılı bilgiler verdi.

FİZİK KURALLARINA MEYDAN OKUYOR

Independent Türkçe'nin aktardığına göre M82 X-2, her yıl yaklaşık 1,5 Dünya'ya eşdeğer malzeme tüketiyor ve bu malzemeyi komşu bir yıldızdan çekiyor. NASA araştırmacılarına göre M82 X-2'nin varlığı bile fizik kurallarına meydan okuyor.

Bilim insanları bu tür nesneleri ultra parlak X-ışını kaynakları (ULX'ler) adlı bir sınıfta topluyor.

ULX'ler genellikle Güneş'ten milyonlarca kat daha fazla enerji yayıyor.

Bu enerji miktarı, fizikte "Eddington limiti" diye bilinen bir yasayı çiğniyor. Bu limit, belirli bir boyuttaki bir cismin en fazla ne kadar parlak olabileceğini belirlemek için kullanılıyor.

Bilim insanlarına göre bir cisim Eddington sınırını aşarsa kendi kendini parçalara ayırmasını beklenir.

Öte yandan NASA araştırmacıları, ULX'lerin "düzenli olarak bu sınırı 100 ila 500 kat aşarak bilim insanlarını şaşırttığını" ifade ediyor.

Yeni gözlemler, M82 X-2'nin de kesinlikle çok parlak bir X-ışını kaynağı olduğunu doğruladı.

Önceki teoriler, aşırı parlaklığın bir tür optik yanılsama olabileceğini öne sürüyordu ama bu yeni çalışma, durumun böyle olmadığını gözler önüne serdi.

Bunun yanı sıra gökbilimciler önceden ULX'lerin aslında kara delikler olabileceğine inanıyordu. Fakat NASA araştırmacıları, M82 X-2'nin nötron yıldızı olduğunu belirledi.

Son derece yoğun olan nötron yıldızları, dev bir yıldızın süpernova şeklinde patladıktan sonra geri kalan kısmın kendi içine çökmesiyle oluşuyor.

Nötron yıldızlarının kütle çekim kuvveti, Dünya'nınkinden yaklaşık 100 trilyon kat daha güçlü.