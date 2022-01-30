Güneş'ten fırlıyordu: Bilim insanları sırrını çözdü

30 Ocak 2022 Pazar, 10:12

20 yıldan uzun bir süre önce araştırmacılar, Güneş patlamalarında "aşağı doğru hareket eden karanlık boşluklar" olarak tanımladıkları gizemli hareketler belirlemişti. Fakat bu tuhaf hareketleri açıklayamamışlardı.

Genellikle, patlamalar Güneş'ten püsküren parlak enerjiden oluşur. Ancak artık "supra-arcade aşağı akımlar" veya SAD'ler (supra-arcade downflows) olarak bilinen bu boşluklar, yıldıza geri düşüyormuş misali aşağıya doğru akıyor gibi görünüyor.

Araştırmacılar uzun süredir bunların manyetik yeniden bağlanma adı verilen bir süreçle ilgili olduğunu varsaymıştı. Bu durum, manyetik alanlar ayrılıp aşırı miktarda enerjili radyasyon açığa çıkardığında ve sonra tekrar bir araya geldiğine gerçekleşir.

Yeni çalışmanın ortak yazarlarından Kathy Reeves, "Güneş'te, her farklı yöne işaret eden çok sayıda manyetik alan var. Nihayetinde bu manyetik alanlar, yeni bir yapı kazanıp Güneş patlaması şeklinde yoğun bir enerji açığa çıkarana kadar bir araya itilir" dedi.

Bir lastik bandı gerip ortasından kesmek gibi. Gerilmiş ve incelene kadar esnemiş, dolayısıyla hızlıca geri gelecek.

Ama görünüşe göre hemen geri gelmiyorlar. Modeller, aşağı akımların beklenenden daha yavaş hareket ettiğini gösteriyor, dolayısıyla başka bir olay yaşanıyor gibi görünüyor.

Bilim insanları yeni araştırmada atmosferinin nasıl değiştiğini ölçmek için Güneş'in görüntülerini kaydetti. Daha sonra patlamaların 3 boyutlu simülasyonlarını oluşturup, bu görüntülerle karşılaştırdılar.

Çoğu SAD'nin manyetik yeniden bağlanma sonucunda ortaya çıkmadığını tespit ettiler. Bunun yerine, farklı yoğunluktaki sıvıların etkileşime girmesiyle bağımsız olarak oluşuyorlar.

Reeves, "Bu karanlık, parmak benzeri boşluklar aslında plazmanın yokluğu. Yoğunluk orada etraflarını saran plazmadan çok daha düşük" ifadelerini kullandı.

Araştırma, bugün Nature Astronomy adlı bilimsel dergide yayımlanan "Güneş Patlamalarında Manyetik Yeniden Bağlanmayla İlişkilendirilen Düşük Yoğunluklu Plazma Aşağı Akımlarının Kökeni" başlıklı bir makalede anlatılıyor.

Kaynak: Independent Türkçe