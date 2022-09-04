Havadan kablosuz şarj teknolojisinde yeni rekor
Yeni geliştirilen teknoloji sayesinde telefon ve tabletler, 30 metre uzaklıktan kablosuz olarak havadan şarj edilebildi.
Optics Express dergisinde yayımlanan yeni bir araştırmaya göre bilim insanları, havadan şarj teknolojisinde şarj mesafesi noktasında yeni bir rekor kırdı. Kızılötesi lazerlerden faydalanan bilim insanları, lazerlerden çıkan kızılötesi ışık ile 30 metre uzaklıktaki bir cihazı şarj etmeyi başardı. Işık ile 30 metre uzaklıktan elde edilen toplam güç, 85 mW olarak açıklandı.
Posta'da yer alan habere göre; sistemden elde edilen güç özellikle küçük sensörler gibi cihazların şarj edilmesi için oldukça yeterli durumdaydı. Lazerden gelen ışığı şarj gücüne dönüştüren fotovoltaik hücre kaplı alıcının boyutu ise sadece 10 milimetre çapında Yani alıcı, her elektronik cihaza kolayca yerleştirilebilir.
Lazerin merkezi dalga boyu 1550 nanometre olarak açıklanırken, bu değer kızılötesi spektrumun en güvenli bölümünde yer alıyor. Yani lazerden çıkan ışık, insan derisine veya gözlerine zarar veremiyor.
Video Haberler
- Çocuğunun yanında kapkaç şoku
- 'PANTER' isimli kedi sokaktan geçen köpeklere saldırdı
- Yakayı işte böyle ele verdiler
- Tehlikeli yolculuk kamerada
- 'Yanlış Anlaşılma' saldırısı: 2 yaralı, 6 gözaltı
- Yılmaz ve Kaygılaroğlu sahne önünde döktürdü
- Görenler şoke oldu
- Gençlere taş çıkarttı
- Otomobil alev topuna döndü
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
En Çok Okunan Haberler
-
- Peş peşe 'Kız Kulesi' açıklaması
- Seks yaparken arabaları çalındı
- CHP'den 'Vefa Salman, Görevinin Başına' pankartı
- Ünsal Ban hakkında yeni gelişme
- 'Old Firm' derbisinde 4 gollü galibiyet!
- Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a sert yanıt
- 'Adayım Kılıçdaroğlu'
- 'Diploması olmayanlar bize ahkâm kesemez'
- 'Kadın vampir' iskeleti keşfedildi
- Bakan Varank'ın kuzeni köşeyi döndü