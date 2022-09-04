Havadan kablosuz şarj teknolojisinde yeni rekor

04 Eylül 2022 Pazar, 13:31

Optics Express dergisinde yayımlanan yeni bir araştırmaya göre bilim insanları, havadan şarj teknolojisinde şarj mesafesi noktasında yeni bir rekor kırdı. Kızılötesi lazerlerden faydalanan bilim insanları, lazerlerden çıkan kızılötesi ışık ile 30 metre uzaklıktaki bir cihazı şarj etmeyi başardı. Işık ile 30 metre uzaklıktan elde edilen toplam güç, 85 mW olarak açıklandı.

Posta'da yer alan habere göre; sistemden elde edilen güç özellikle küçük sensörler gibi cihazların şarj edilmesi için oldukça yeterli durumdaydı. Lazerden gelen ışığı şarj gücüne dönüştüren fotovoltaik hücre kaplı alıcının boyutu ise sadece 10 milimetre çapında Yani alıcı, her elektronik cihaza kolayca yerleştirilebilir.

Lazerin merkezi dalga boyu 1550 nanometre olarak açıklanırken, bu değer kızılötesi spektrumun en güvenli bölümünde yer alıyor. Yani lazerden çıkan ışık, insan derisine veya gözlerine zarar veremiyor.