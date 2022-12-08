Hint Okyanusu'nda "köpekbalığı mezarlığı" keşfedildi
Avustralya ulusal bilim kurumundan araştırmacılar, Hint Okyanusu'nun tabanında bir köpekbalığı mezarlığı keşfetti.
Commonwealth Bilimsel ve Endüstriyel Araştırma Kuruluşu (CSIRO) Çarşamba günü, araştırma gemisi Investigator'da ülkenin en yeni iki deniz parkında biyoçeşitlilik araştırmaları yapan araştırmacıların bazı bulgularını yayınladı. Hint Okyanusu'nun uzak bölgelerinde bulunan Cocos Adaları Deniz Parkı'ndaki deniz yaşamını ve deniz dibi habitatlarını araştıran bir trol, 5.400 metre derinlikte 750'den fazla fosilleşmiş köpekbalığı dişini ortaya çıkardı.
3 BUÇUK MİLYON YIL ÖNCE YOK OLAN TÜRLERE AİT
Bulunan dişlerin sadece mako ve beyaz köpekbalıkları gibi modern köpekbalıklarına değil, aynı zamanda yaklaşık 3,5 milyon yıl önce yok olan dev bir tür olan megalodonun atası gibi tarih öncesi türlere de ait olduğu belirtildi. Araştırmacılar keşfi şaşırtıcı bir bulgu olarak nitelendirdi.
Cocos Adaları'ndaki araştırmalarını tamamlayan araştırma gemisi Investigator, şu anda Batı Avustralya kıyılarına yakın Gascoyne Marine Park'ta bulunuyor. Yolculukta baş bilim insanı görevini yürüten, CSIRO'dan John Keesing, yolculuklarda toplanan türlerin üçte birinin bilim için yeni olduğunu tahmin ediyor.
'YENİ TÜRLERLE SINIRLI DEĞİL'
Bu bulgular, 150 metreden daha derin sularda yaşayan ve hiçbir zaman tanımlanmamış veya adlandırılmamış yeni bir boynuzlu köpekbalığı türüne ait. Keesing basına yaptığı açıklamada, "Yaptığımız keşifler sadece yeni türlerle sınırlı değil. Bu yolculuklar bize deniz ekosistemlerinin yanı sıra türlerin çeşitliliği, bolluğu ve davranışı hakkında daha fazla bilgi edinme fırsatı veriyor" diye konuştu ve ekledi:
"Küçük, yeni, dipte yaşayan köpekbalıklarından, bir zamanlar okyanuslarda dolaşan devasa antik mega köpekbalıklarına kadar, bu biyolojik çeşitlilik araştırmaları bize okyanuslarımızdaki yaşam hakkında hayati bilgiler veriyor."
CSIRO, deniz parklarının anlaşılmasını artırmak ve koruma çabalarına yardımcı olmak için Parks Australia adına araştırmaları yürütüyor.
İlgili Haberler
- ABD'de buzul çağına ait iki adet fosil bulundu
- Günümüzdeki kuşların kökenine ilişkin bilgileri altüst eden fosil
- En eski asker karınca fosili: Avrupa'yı talan eden yırtıcı!
- En eski beyin fosili, beynin evrim hikayesini yeniden yazıyor
- Çin'de bulunan yeni fosilde ilginç kalıntılar keşfedildi
-
Video Haberler
- 128 kiloluk 'Fırat turnası'nı iş yerinde sergiliyor
- Akdeniz meyve sineğine 'cazibe' tuzağı
- Papağanı 'Lara'yı omzunda gezdiriyor
- Fidan hemşire, sokaktaki tacizden sonra karateci oldu
- 738 yıllık mermer sanduka, Nasreddin Hoca’ya ait çıktı
- Denizli'de sis bulutu güzel görüntüler oluşturdu
- Telefon kazanma ümidiyle 100 bin lira dolandırıldı
- Enerji düştü ama enflasyon düşmüyor
- Gazetecilikten antikacılığa ilerleyen serüven
- 'Gelecekte her 4 pilottan 1'i kadın olacak'
En Çok Okunan Haberler
-
- İBB'den Hiranur Vakfı'nın binasına mühür kararı
- Ailesi konuştu, Soykan belgelerle yanıt verdi
- İşte 2023 yılının poşet fiyatı
- NATO'nun kapısını açan minibüsçü Mahmut
- AKP istismara sessiz kaldı
- 'Öncekini bilmiştim' diyerek duyurdu!
- Çocukları BİM'e götürüp slogan attırdı!
- Ücretsiz yemek önergesine AKP'li belediyeden 'yanıt'
- Kemal Kılıçdaroğlu ateş püskürdü
- Otobüsle gelip TIR ve kamyonlarla götürüyorlar