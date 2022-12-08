Hint Okyanusu'nda "köpekbalığı mezarlığı" keşfedildi

08 Aralık 2022 Perşembe, 07:00

Commonwealth Bilimsel ve Endüstriyel Araştırma Kuruluşu (CSIRO) Çarşamba günü, araştırma gemisi Investigator'da ülkenin en yeni iki deniz parkında biyoçeşitlilik araştırmaları yapan araştırmacıların bazı bulgularını yayınladı. Hint Okyanusu'nun uzak bölgelerinde bulunan Cocos Adaları Deniz Parkı'ndaki deniz yaşamını ve deniz dibi habitatlarını araştıran bir trol, 5.400 metre derinlikte 750'den fazla fosilleşmiş köpekbalığı dişini ortaya çıkardı.

3 BUÇUK MİLYON YIL ÖNCE YOK OLAN TÜRLERE AİT

Bulunan dişlerin sadece mako ve beyaz köpekbalıkları gibi modern köpekbalıklarına değil, aynı zamanda yaklaşık 3,5 milyon yıl önce yok olan dev bir tür olan megalodonun atası gibi tarih öncesi türlere de ait olduğu belirtildi. Araştırmacılar keşfi şaşırtıcı bir bulgu olarak nitelendirdi.

Cocos Adaları'ndaki araştırmalarını tamamlayan araştırma gemisi Investigator, şu anda Batı Avustralya kıyılarına yakın Gascoyne Marine Park'ta bulunuyor. Yolculukta baş bilim insanı görevini yürüten, CSIRO'dan John Keesing, yolculuklarda toplanan türlerin üçte birinin bilim için yeni olduğunu tahmin ediyor.

'YENİ TÜRLERLE SINIRLI DEĞİL'

Bu bulgular, 150 metreden daha derin sularda yaşayan ve hiçbir zaman tanımlanmamış veya adlandırılmamış yeni bir boynuzlu köpekbalığı türüne ait. Keesing basına yaptığı açıklamada, "Yaptığımız keşifler sadece yeni türlerle sınırlı değil. Bu yolculuklar bize deniz ekosistemlerinin yanı sıra türlerin çeşitliliği, bolluğu ve davranışı hakkında daha fazla bilgi edinme fırsatı veriyor" diye konuştu ve ekledi:

"Küçük, yeni, dipte yaşayan köpekbalıklarından, bir zamanlar okyanuslarda dolaşan devasa antik mega köpekbalıklarına kadar, bu biyolojik çeşitlilik araştırmaları bize okyanuslarımızdaki yaşam hakkında hayati bilgiler veriyor."

CSIRO, deniz parklarının anlaşılmasını artırmak ve koruma çabalarına yardımcı olmak için Parks Australia adına araştırmaları yürütüyor.