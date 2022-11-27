En eski asker karınca fosili: Avrupa'yı talan eden yırtıcı!

27 Kasım 2022 Pazar, 10:43

Göçebe yaşam şekilleri ve doymak bilmeyen talan arzuları, asker karıncaların (Dorylinae) Dünya’daki çoğu kıtaya ulaşmasını sağladı. Fakat yeni keşfedilen nadir bir fosil, bu fena yırtıcıların bir zamanlar bugün görülmedikleri bir kara parçasına akın ettiklerini gösteren ilk kanıtı sunuyor. Bu kara parçası neresi mi? Avrupa.

50 MİLYON YILDA YOK OLAN VE DAHA ÖNCE BİLİNMEYEN ASKER KARINCALARI ORTAYA ÇIKTI

Populer Science Türkçe'de yer alan çalışmaya göre New Jersey Teknoloji Enstitüsü (NJIT) ve Colorado Eyalet Üniversitesinde çalışan araştırmacılar, Biology Letters bülteninde yayımlanan makalelerinde kayıtlardaki en eski asker karıncanın Eosen döneme kadar uzanan (yaklaşık 35 milyon yıl önce) bir Baltık kehribarında keşfedildiği duyuruyor.

Sınırlı görüş kabiliyetiyle Madusa’yı yenmesiyle bilinen mitolojik Yunan tanrısı Perseus’a ithafen Dissimulodorylus perseus (D. perseus) adı verilen bu gözsüz numune, şimdiye kadar tanımlanan ikinci asker karınca fosilini ve Doğu Yarımküre’den çıkarılan ilk asker karınca fosilini temsil ediyor.

Uzunluğu yaklaşık 3 milimetre olan bu asker karınca fosili, araştırmacılara göre Kıta Avrupası boyunca yaşayıp son 50 milyon yılda yok olan ve daha önce bilinmeyen asker karınca soylarını gün ışığına çıkarıyor.

Harvard Üniversitesi Karşılaştırmalı Hayvanbilim Müzesinde neredeyse 100 yıl gözlerden uzak kalan fosil, yeni makalenin baş yazarı ve NJIT’de doktora adayı Christine Sosiak tarafından tanımlanmış.

“Bu müze, böcek fosilleriyle dolu yüzlerce çekmeceye ev sahipliği yapıyor” diyor Sosiak. “Fakat başka bir proje için bilgi toplarken, yaygın bir karınca tipi şeklinde etiketlenmiş ufak bir numuneye rastladım. Karıncayı mikroskop altına yerleştirdiğimde, etiketin hatalı olduğunu hemen anladım. Bunun çok farklı bir şey olduğunu düşünmüştüm.”