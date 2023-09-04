Hogwarts Leagcy'nin ikinci oyunu geliyor!

Yayınlanma: 04.09.2023 - 11:28

Güncelleme: 04.09.2023 - 11:28

Harry Potter evreninde geçen Hogwarts Legacy isimli oyun bu yıl büyük bir başarı elde etmişti. Bu başarının ardından filmi ve dizisinin çıkacağı açıklanmıştı. Şimdi ise Hogwarts Legacy'nin ikinci oyununun geleceği ortaya çıktı.

Bu haberi ortaya çıkaran 'MyTimeToShineHello' adlı film içeriği sızdırmakta uzmanlaşmış bir kaynağa dayanıyor. Bu kişi, daha önce Warner Bros stüdyosundan çeşitli içerikleri sızdırdığı için güvenilir bir kaynak olarak kabul ediliyor.

1.3 MİLYAR DOLAR GELİR ELDE EDİLMİŞTİ

Henüz bu olası devam oyunuhakkında çok fazla ayrıntı bulunmuyor, ancak Hogwarts Legacy'nin büyük popülaritesi göz önüne alındığında, böyle bir devamın kaçınılmaz olduğu söylenebilir. Oyun, 1.3 milyar dolar (mevcut kur ile 34 milyar 810 milyon 230 bin TL) gelir elde ederek bu yılın en çok satan oyunlarından biri oldu.

Warner Bros Discovery'nin CEO'su David Zaslav, daha önce şirketin mükemmel bir oyun yaratma konusundaki kararlılığını dile getirmişti. Bu nedenle, geliştirme sürecinin ne kadar sürdüğüne bakılmaksızın, yakın gelecekte bir çıkış tarihi beklememek önemlidir.

GELİŞTİRİLMESİ ÜÇ YIL SÜREBİLİR

Öte yandan, Hogwarts Legacy'nin ikinci bölümüne ulaşmak için üç ila dört yıl beklememiz gerekebilir, çünkü tipik oyun geliştirme takvimi bu kadar zaman alır.