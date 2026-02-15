Hollywood'dan, yapay zeka uygulamasına telif ihlali gerekçesiyle tepki

Cumhuriyet Gazetesi Logo
15.02.2026 09:25:00
ABD'de film stüdyoları, Hollywood yapımı içerikleri izinsiz kullandığı ve telif haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle Çinli teknoloji şirketi ByteDance tarafından geliştirilen ve "ultra gerçekçi" videolar üretebilen yapay zeka aracına tepki gösterdi.

BBC'nin haberine göre, Hollywood stüdyolarını temsil eden Motion Picture Association (MPA) tarafından yapılan açıklamada, Çinli şirket ByteDance tarafından geliştirilen yapay zeka uygulamasının, Hollywood yapımı film ve dizileri kullanarak içerik ürettiği belirtildi.

Telifli içeriklerin söz konusu uygulama tarafından izinsiz biçimde kullanıldığı savunulan açıklamada, bunun telif hakları açısından ciddi ihlal oluşturduğu ifade edildi.

ByteDance şirketi ise konuya ilişkin açıklamasında, söz konusu içeriklerin test sürecinde üretildiğini ve telif haklarına saygı gösterildiğini bildirdi.

Açıklamada, olası telif ihlallerini önlemek için daha sıkı politikalar ve denetim mekanizmalarının devreye sokulacağı vurgulandı.

Hollywood, uzun süredir sektörü baltalayacağı gerekçesiyle yapay zekanın yaygınlaşmasına karşı mücadele veriyor.

Sanatçılar, yapay zeka tarafından dijital kopyalarının üretilmesine, ölümlerinden sonra dahi bu kopyaların kullanılmasına karşı çıkıyor.

