Bilim insanlarını afallatan kara delik keşfi: Ölüm Yıldızı’ndan trilyonlarca kat fazla enerji saçıyor

Kara delikler genellikle çevresindeki her şeyi yutan, sessiz ve gizemli kozmik yapılar olarak biliniyor. Ancak bilim dünyası, bu genel kabule meydan okuyan sıra dışı bir örnekle karşı karşıya. İlk bakışta “sıradan” görünen bir yıldız yok oluşunun ardından yıllar sonra olağanüstü miktarda enerji yaymaya başlayan bir kara delik, astrofizikçileri şaşkına çevirdi.

“SIKICI” GÖRÜNEN OLAY YILLAR SONRA DEĞİŞTİ

Söz konusu kara delik, bir yıldızı parçaladığı gelgit bozulması (tidal disruption) olayıyla 2018 yılında tespit edildi. O dönemde olay, University of Oregon’da görev yapan astrofizikçi Yvette Cendes tarafından “oldukça sıkıcı” olarak nitelendirilmişti.

Ancak aradan birkaç yıl geçtikten sonra aynı kara delikte beklenmedik bir hareketlilik başladı. Kara deliğin, radyo dalgaları yoluyla alışılmadık derecede yüksek enerji yaydığı fark edildi.

DÖRT YILDIR DURMUYOR, AKSİNE GÜÇLENİYOR

Cendes ve ekibi, kara deliği o günden bu yana yakından izliyor. Yapılan ölçümlere göre nesne, keşfedildiği ilk döneme kıyasla yaklaşık 50 kat daha parlak hale geldi.

Bilim insanlarına göre, bir kara deliğin bir yıldızı yuttuktan yıllar sonra bu denli güçlü enerji yaymaya devam etmesi şimdiye kadar görülmemiş bir durum. Cendes, bu davranışı “emsalsiz” olarak tanımlıyor.

ÖLÜM YILDIZI BENZETMESİYLE ANLATILAN GÜÇ

Araştırmacılar, kara deliğin yaydığı enerjinin büyüklüğünü daha anlaşılır kılmak için popüler kültüre başvuruyor. Yapılan karşılaştırmaya göre, Star Wars evrenindeki ünlü Ölüm Yıldızı’nın yayabileceği enerji hesaplandığında, bu kara deliğin en az bir trilyon kat, hatta 100 trilyon kata varan bir güç ürettiği tahmin ediliyor.