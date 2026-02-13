Honor Magic 8 Pro Türkiye'de satışa çıktı! Yapay zeka destekli kamerası dikkat çekiyor

Cumhuriyet Gazetesi Logo
13.02.2026 20:02:00
Honor'un Türkiye'de satışa sunduğu yeni akıllı telefonu Magic 8 Pro, yapay zeka destekli görüntüleme teknolojileriyle mobil fotoğrafçılıkta yeni bir dönem başlatmayı hedefliyor.

Honor Magic 8 Pro, kamera performansını donanım gücünün yanı sıra yapay zeka destekli görüntüleme mimarisiyle ele alıyor.

Küresel ölçekte gerçekleştirilen DxOMark testlerinde 164 genel kamera puanı elde eden cihaz, 170 fotoğraf ve 154 video alt skorlarıyla üst segment akıllı telefonlar arasında yer alıyor. Portre, düşük ışık ve yakınlaştırma kullanım senaryolarında ulaşılan yüksek skorlar, cihazın gerçek hayat çekim koşullarındaki başarısını ortaya koyuyor.

Cihazın kamera sisteminin merkezinde 1/1.4 inç ekstra büyük sensöre sahip 200 megapiksel "Ultra Gece Telefoto" kamera bulunuyor. 3,7x optik yakınlaştırma ve 100x dijital yakınlaştırma desteği sunan bu yapı, özellikle uzun odaklı çekimlerde ayrıntı kaybını azaltmayı hedefliyor. "CIPA 5.5" seviyesindeki gelişmiş sabitleme sistemi sayesinde, elde yapılan gece çekimlerinde titreşim minimize edilerek net kareler yakalanması sağlanıyor.

Geliştirilen AiMAGE görüntüleme motoru, kişiselleştirilebilir pozlama süresi ve yapay zeka destekli algoritmalarla düşük ışıkta kaybolan ayrıntıları geri kazandırıyor.

AiMAGE Stabilizasyon Motoru, çekim boyunca görüntü dengesini korurken, AiMAGE Portre Motoru da "Telefoto Gece Portresi" ve "Sahne Modu" gibi özel modlarla karmaşık ışık koşullarında doğal cilt tonları ve dengeli bir derinlik sunuyor.

Cihazın öne çıkan yeniliklerinden "Magic Renkler" özelliği, yapay zeka desteğiyle fotoğraftaki renk tonlarını analiz edip diğer karelere uygulamasını sağlıyor.

"AI Fotoğraf Asistanı" içinde yer alan "AI Silgi" özelliği, kadraja istemeden giren kişi veya nesneleri akıllı arka plan tamamlama algoritmalarıyla temizliyor. Ek bir uygulamaya ihtiyaç duymadan düzenleme deneyimi, doğrudan cihaz üzerinde tamamlanabiliyor.

