Horizon Zero Dawn Remastered PS5 ve PC için geliyor
Sony'nin sevilen oyunu Horizon Zero Dawn'ın Remastered sürümü PlayStation 5 ve PC için piyasaya çıkacak.
Horizon Zero Dawn Remastered üzerinde çalışıldığını ortaya çıkartan Eğlence Yazılımı Derecelendirme Kurulu (ESRB), oyunun grafiklerinin yenileneceğini ve bu haliyle PS5 ve PC için sunulacağını açıkladı.
Resmi kaynaklar tarafından konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.
HORIZON ZERO DAWN REMASTERED YOLDA OLABİLİR
Öte yandan Guerilla Games'in oyunun yenilenmiş sürümü üzerinde çalıştığı zaten bir süredir konuşuluyordu. Sony'nin Horizon Zero Dawn'ı 21 Mayıs 2024'te PlayStation Plus'tan kaldırmasıyla yenilenmiş sürümün geleceğine yönelik söylentiler daha da arttı.
Oyuna ait olduğu söylenen derecelendirmeye göre grafik tarafında iyileştirmeler olacak zira 2017 yılında çıkan oyunun ardından oyun tarafında çok fazla yeni teknoloji kullanılmaya başlandı.
Buna uyumlu olarak grafik tarafı yenilenecek buna ek olarak daha iyi animasyonlar, mekan dokuları ve yeni karakter modelleri de oyunun yenilenmiş versiyonunda karşımıza çıkacağı söylenen ayrıntılar oluyor.
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