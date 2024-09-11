Xbox Game Pass'ten ayrılan oyunlar hangileri?
Xbox Game Pass'ten Starfield, Diablo 4 ve daha fazlası ayrılıyor.
Microsoft oyun hizmeti sunduğu Xbox Game Pass tarafı için aboneliğe pek çok oyun ekliyor. Ancak eklenen oyunlar olduğu gibi ayrılan oyunlar da oluyor. En son açıklanana göre Game Pass'ten 43 oyun ayrılıyor.
XBOX GAME PASS'TEN HANGİ OYUNLAR AYRILIYOR?
Starfield, Payday 3 ve Valorant gibi oyunların bulunduğu listenin tamamı şu şekilde:
- Age of Mythology: Retold Standard Edition
- Another Crab's Treasure
- Botany Manor
- Call of Duty: Modern Warfare 3
- Core Keeper
- Creatures of Ava
- Diablo 4
- Dungeons Of Hinterberg
- Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes
- Flintlock: The Siege of Dawn
- Flock
- Forza Motorsport Standard Edition
- Galacticare
- Go Mecha Ball
- Harold Halibut
- Hauntii
- Heavy Weapon
- Humanity
- Kunitsu-Gami: Path of the Goddess
- Lightyear Frontier (Game Preview)
- Little Kitty, Big City
- Magical Delicacy
- MLB The Show 24
- Neon White
- Octopath Traveller 2
- Open Roads
- Payday 3
- PlateUp!
- Robin Hood - Sherwood Builders
- Rolling Hills: Make Sushi, Make Friends
- Sea of Solitude
- Senua's Saga: Hellblade II
- Slime Rancher 2
- SpiderHeck
- Star Trucker
- Starfield
- Still Wakes the Deep
- Tchia
- The Case of the Golden Idol
- The Rewinder
- Turnip Boy Robs a Bank
- Valorant
- You Suck at Parking - Complete Edition
Microsoft, aynı zamanda seçeneklere yeni Xbox Game Pass Standard diye bir abonelik paketi ekledi. Yeni abonelik paketi Türkiye'de 249 TL.
Etiketler: #Game Pass #Game Pass Diablo IV
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