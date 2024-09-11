Xbox Game Pass'ten ayrılan oyunlar hangileri?

Yayınlanma: 11.09.2024 - 17:26

Güncelleme: 11.09.2024 - 17:51

Microsoft oyun hizmeti sunduğu Xbox Game Pass tarafı için aboneliğe pek çok oyun ekliyor. Ancak eklenen oyunlar olduğu gibi ayrılan oyunlar da oluyor. En son açıklanana göre Game Pass'ten 43 oyun ayrılıyor.

XBOX GAME PASS'TEN HANGİ OYUNLAR AYRILIYOR?

Starfield, Payday 3 ve Valorant gibi oyunların bulunduğu listenin tamamı şu şekilde:

Age of Mythology: Retold Standard Edition Another Crab's Treasure Botany Manor Call of Duty: Modern Warfare 3 Core Keeper Creatures of Ava Diablo 4 Dungeons Of Hinterberg Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes Flintlock: The Siege of Dawn Flock Forza Motorsport Standard Edition Galacticare Go Mecha Ball Harold Halibut Hauntii Heavy Weapon Humanity Kunitsu-Gami: Path of the Goddess Lightyear Frontier (Game Preview) Little Kitty, Big City Magical Delicacy MLB The Show 24 Neon White Octopath Traveller 2 Open Roads Payday 3 PlateUp! Robin Hood - Sherwood Builders Rolling Hills: Make Sushi, Make Friends Sea of Solitude Senua's Saga: Hellblade II Slime Rancher 2 SpiderHeck Star Trucker Starfield Still Wakes the Deep Tchia The Case of the Golden Idol The Rewinder Turnip Boy Robs a Bank Valorant You Suck at Parking - Complete Edition

Microsoft, aynı zamanda seçeneklere yeni Xbox Game Pass Standard diye bir abonelik paketi ekledi. Yeni abonelik paketi Türkiye'de 249 TL.