Xbox Game Pass'ten ayrılan oyunlar hangileri?

Xbox Game Pass'ten Starfield, Diablo 4 ve daha fazlası ayrılıyor.

Xbox Game Pass'ten ayrılan oyunlar hangileri?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.09.2024 - 17:26

Microsoft oyun hizmeti sunduğu Xbox Game Pass tarafı için aboneliğe pek çok oyun ekliyor. Ancak eklenen oyunlar olduğu gibi ayrılan oyunlar da oluyor. En son açıklanana göre Game Pass'ten 43 oyun ayrılıyor. 

XBOX GAME PASS'TEN HANGİ OYUNLAR AYRILIYOR?

Starfield, Payday 3 ve Valorant gibi oyunların bulunduğu listenin tamamı şu şekilde:

  1. Age of Mythology: Retold Standard Edition
  2. Another Crab's Treasure
  3. Botany Manor
  4. Call of Duty: Modern Warfare 3
  5. Core Keeper
  6. Creatures of Ava
  7. Diablo 4
  8. Dungeons Of Hinterberg
  9. Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes
  10. Flintlock: The Siege of Dawn
  11. Flock
  12. Forza Motorsport Standard Edition
  13. Galacticare
  14. Go Mecha Ball
  15. Harold Halibut
  16. Hauntii
  17. Heavy Weapon
  18. Humanity
  19. Kunitsu-Gami: Path of the Goddess
  20. Lightyear Frontier (Game Preview)
  21. Little Kitty, Big City
  22. Magical Delicacy
  23. MLB The Show 24
  24. Neon White
  25. Octopath Traveller 2
  26. Open Roads
  27. Payday 3
  28. PlateUp!
  29. Robin Hood - Sherwood Builders
  30. Rolling Hills: Make Sushi, Make Friends
  31. Sea of Solitude
  32. Senua's Saga: Hellblade II
  33. Slime Rancher 2
  34. SpiderHeck
  35. Star Trucker
  36. Starfield
  37. Still Wakes the Deep
  38. Tchia
  39. The Case of the Golden Idol
  40. The Rewinder
  41. Turnip Boy Robs a Bank
  42. Valorant
  43. You Suck at Parking - Complete Edition

Microsoft, aynı zamanda seçeneklere yeni Xbox Game Pass Standard diye bir abonelik paketi ekledi. Yeni abonelik paketi Türkiye'de 249 TL.


Etiketler: #Game Pass #Game Pass Diablo IV

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