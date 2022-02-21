Hubble, üç galaksinin iç içe geçtiği anı yakaladı

21 Şubat 2022 Pazartesi, 00:00

NASA'nın Hubble Uzay Teleskobu, birbirine giren üç galaksiyi görüntüledi.

"Üç galaksi birleşimi" olarak da bilinen bu olay, üç galaksinin birbirini gittikçe daha da yakına çekerek karşılıklı yerçekimi kuvvetleriyle parçalaması sonucu meydana geliyor.

Independent Türkçe'nin haberine göre; Bilim insanlarına göre Dünya'nın içinde yer aldığı Samanyolu Galaksisi de aslında bir galaksi birleşimi sonucu oluştu.

Öte yandan bu tür birleşimlerde galaksilerdeki gazlar çarpışıp yoğunlaşarak, birleşmiş haldeki yeni evrenin merkezinde, bambaşka yıldızların meydana geleceği koşulları da oluşturuyor.

NASA, 18 Şubat'ta yaptığı açıklamada Hubble'ın yakaladığı galaksi kümesinin adının IC 2431 olduğunu ve Dünya'dan yaklaşık 681 milyon ışık yılı uzakta olduğunu belirtti.

Gökbilimciler, muazzam birleşimi halka açık bilim projesi Galaxy Zoo sayesinde tespit etti. Proje kapsamında Hubble'ın görüntülediği fakat bugüne dek detaylı şekilde incelenemeyen 900 bin galaksinin sınıflandırılması için 100 binden fazla gönüllü çalıştı.

NASA, belki de gökbilimcilerin yıllar içinde tamamlayabileceği bir sınıflandırma çalışmasını projeye katılanların 175 günde bitirdiğini belirtti.

Samanyolu Galaksisi'nin de benzer bir birleşime doğru ilerlediği düşünülüyor. NASA'dan araştırmacılara göre galaksimiz yaklaşık 4,5 milyar yıl sonra Andromeda Galaksisi'yle birleşecek.