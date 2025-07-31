HyperOS 3 alacak Xiaomi telefonlar belli oldu

Xiaomi telefonların işletim sistemi güncellemesi HyperOS 3 güncellemesini alacak cihazlar belli oldu. Kullanıcılara eylül ayında ulaşması beklenen güncelleme, yenilikler de getirecek.
HYPEROS 3 GÜNCELLEMESİ ALACAK TELEFONLAR
İşletim sisteminin arayüzü daha hızlı ve şık bir görünüm de kazanacak.
Güncelleme herkese aynı anda sunulmayacak. Güncellemeyi ilk olarak alacak modeller ise şu şekilde olacak:
Xiaomi 16
Xiaomi 16 Pro
Xiaomi 15
Xiaomi 15 Pro
Xiaomi 15 Ultra
Xiaomi 15T Pro
Xiaomi 14T Pro
Redmi K80 Ultra
Redmi K70 Ultra