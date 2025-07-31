HyperOS 3 alacak Xiaomi telefonlar belli oldu

Xiaomi telefonların işletim sistemi güncellemesi HyperOS 3 güncellemesini alacak cihazlar belli oldu. Kullanıcılara eylül ayında ulaşması beklenen güncelleme, yenilikler de getirecek.

HYPEROS 3 GÜNCELLEMESİ ALACAK TELEFONLAR

İşletim sisteminin arayüzü daha hızlı ve şık bir görünüm de kazanacak.

Güncelleme herkese aynı anda sunulmayacak. Güncellemeyi ilk olarak alacak modeller ise şu şekilde olacak:

Xiaomi 16

Xiaomi 16 Pro

Xiaomi 15

Xiaomi 15 Pro

Xiaomi 15 Ultra

Xiaomi 15T Pro

Xiaomi 14T Pro

Redmi K80 Ultra

Redmi K70 Ultra