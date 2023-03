İddia: Apple, iPhone'da sevilen tasarımı değiştirebilir

Apple'ın önümüzdeki aylarda tanıtması beklenen iPhone 15 serisinden yeni haberler gelmeye devam ediyor. Yeni ortaya çıktığı kadarıyla ikonik hale gelen sesliye ve sessize alma tuşu kaldırılacak. Fiziksel bir anahtar kullanan Apple, tek hareketle kullanıcıların telefonlarını sesli ya da sessize almasını sağlıyordu.

Çin'den gelen sızıntılara göre iPhone'ların sol tarafında yer alan bu tasarım yerini butona bırakacak. Twitter'da paylaşılan sızıntılara göre Pro modellerde bu hareketli buton yerine basılabilen bir tuş yer alacak.

Söz konusu sızıntının gerçek olması pek olası değil gibi de duruyor zira 9to5Mac'a göre daha önceki tutarlı sızıntılar fiziksel ses tuşlarının kaldırılacağını ve dokunmatik kontrollerin geleceği söyleniyordu. Yeni iddiada ise anahtarın kaldırılacağı yerine bir butonun geleceği aktarılıyor. Bu ise yine de bir iddia olarak ortada yerini alıyor.

