İmamoğlu'nun avukatlarından mahkemeye başvuru: 'Kararın yüklenmesi ihmal mi edildi?'

23 Mart’tan bu yana Silivri’de tutuklu bulunan İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ile birlikte toplam 402 sanığın yer aldığı ve 11 Kasım’da mahkemeye sunulan “İBB iddianamesi” 25 Kasım’da kabul edildi.

Avukatlar, iddianamenin tamamının Ulusal Yargı Ağı Projesi’ne (UYAP) 10 gündür yüklenmemesi üzerine harekete geçerek İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’ne başvuruda bulundu.

Avukatlar Fikret İlkiz, Hasan Fehmi Demir, Tora Pekin ve Mehmet Pehlivan imzasıyla mahkemeye sunulan dilekçede, iddianamenin UYAP’a yüklenmesi ve dosyanın fiziki örneğinin kendilerine verilmesi talep edildi.

“15 GÜNLÜK YASAL SÜRE İÇERİSİNDE DENETLENEMEMESİ…”

Avukatlar dilekçede, “Mahkemenizin Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemine yüklenmiş bir kabul kararının bulunmaması ve dosya tensibinin henüz yapılmamış olması karşısında, 3789 sayfadan oluşan iddianamenin delilleriyle birlikte mahkemenizce 15 günlük yasal süre içerisinde denetlenememesi nedeniyle sistem tarafından otomatik olarak mı kabul edildiği, yoksa kabul kararının sisteme yüklenmesinin ihmal mi edildiği anlaşılamamaktadır” ifadelerine yer verdi.

“KABUL KARARI” VURGUSU

Dilekçede ayrıca şöyle denildi:

“Kamu davası açılmış olmasına rağmen, delil niteliği izafe edilen ancak müdafilerin bilgisine sunulmayan tüm delil niteliği izafe edilen belgelerin ve varsa Mahkemenizin kabul kararının daha fazla gecikilmeksizin Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemine yüklenmesini; ayrıca dosyanın fiziki bir örneğinin tarafımızca teslim alınmak üzere hazır bulundurulmasını talep ederiz.”

NE OLMUŞTU?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik hazırlanan iddianame, 11 Kasım’da kamuoyu ile paylaşıldı. 3 bin 739 sayfalık iddianamede 402 şüpheli bulunuyor. Tutuklu İBB Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu hakkında iddianamede 142 eylem kapsamında toplam 20 ayrı suçlamayla cezalandırma talep edildi. Savcılık, İmamoğlu için 828 yıldan 2 bin 352 yıla kadar hapis cezası istiyor.

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul etti, ancak tensip zaptı henüz düzenlenmedi. Mahkemenin tensip işlemini tamamlamasının ardından yargılama takvimi de netlik kazanacak.