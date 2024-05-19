İddia: Elektrikli araçlar, kullanıcıları hasta ediyor!

Yayınlanma: 19.05.2024 - 10:38

Güncelleme: 19.05.2024 - 11:13

Birçok kullanıcı, burun kanaması yaşadığını, vücutlarının ağrıdığını ve saçlarının döküldüğünü bile iddia ediyor. Bazı elektrikli araç sahipleri, bu araçların kendi sağlıklarına zarar verdiğini iddia ediyor.

Chip'in aktardığına göre elektrikli otomobil sürücülerinin, araçların frenleme ve hızlanma sistemleri nedeniyle hareket hastalığı, baş dönmesi ve mide bulantısı yaşadığına dair raporlar giderek artıyor. Eski bir Tesla sahibi, 2021 yılında satın aldığı aracı kullanırken burun kanaması, saç dökülmesi ve vücut ağrıları yaşadığını iddia ediyor. Kullanıcı, buna tam olarak Tesla aracının sebep olduğundan emin olmasa da aracı sattıktan sonra semptomlarının ortadan kalktığını belirtiyor.

TESLA ARAÇ SAHİPLERİ KLİMA SİSTEMLERİNİN HASTA ETTİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

Daha öncesinde Tesla sahipleri, klima sistemlerinin astım benzeri semptomlara neden olabilen küflenmeye eğilimli olması nedeniyle bazı modelleri değiştirmek zorunda kalmıştı.

AutoPacific'in başkanı ve baş analisti Ed Kim ABC News'e yaptığı açıklamada, Tesla'nın tek pedallı gaz sistemi nedeniyle hareket hastalığına neden olduğunu belirtti. Elektrikli araç pedalları fren pedalını taklit ederek aracın yavaşlamasına ya da yalnızca ayağınızı pedaldan kaldırarak durmasına olanak tanıyor ve petrolle çalışan bir otomobilde olduğu gibi fren ve gaz arasında geçiş yapma ihtiyacını ortadan kaldırıyor.

Bu, fren sisteminde daha az aşınma ve yıpranma anlamına gelse de aynı zamanda ayağınızı gaz pedalından ne kadar hızlı bastığınıza veya kaldırdığınıza bağlı olarak aracın ileri veya geri sarsılacağı anlamına geliyor ki bu da sürücülerin içten yanmalı motora sahip bir araçta yaşamayacağı bir durum.

Kim DailyMail.com'a verdiği demeçte, “Sürücü gazı çok hızlı ya da çok fazla açıp kaparsa bazı yolcular rahatsız edici bir şekilde ileri geri savrulma yaşayabilir ve bu da yolcularda kesinlikle hareket hastalığına yol açabilir” diyor.

Hareket hastalığı, endişelerin sadece küçük bir kısmı

Bununla birlikte, yakıt fiyatlarından tasarruf etmek için bir elektrikli araç satın aldığını ancak karşılığının buna değmediğini söyleyen @livingwellwithelle'e göre, hareket hastalığı elektrikli araç sürücülerinin endişelerinin yalnızca küçük bir kısmı.

Livingwellwithelle, 2021'de bir Tesla satın aldıktan sonra, aracını sürerken yorgunluk hissetmeye başladığını ve semptomların zamanla daha da kötüleştiğinden bahsediyor. Sürücü, kendisinin ve kocasının arabada saatler geçirdiğini ve her ikisinin de aynı semptomları yaşadığını, ancak annesinin benzinle çalışan aracıyla yolculuğa çıktığında hiçbir semptom yaşamadığını ve bir şeylerin ters gittiğini fark ettiğini söylüyor.

Livingwellwithelle, belirtilerin uzun araba yolculuklarının sonuna doğru burun kanaması ve mide bulantısı yaşamaya başlayana kadar arttığını ve daha da kötüsü son birkaç ayda saçlarını kaybetmeye kadar ilerlediğini belirtiyor.

Ancak şu an için elektrikli araçların burun kanamasına, saç dökülmesine ya da aşırı yorgunluğa neden olduğu iddialarını destekleyen herhangi bir araştırma bulunmuyor.

TESLA KLİMALARI VE ASTIM

Livingwellwithelle'nin gönderisinin altına yorum atan diğer Tesla sahipleri de Tesla'nın klima sistemiyle ilgili sorunlar yaşadıklarını, klima sisteminin kurumadığı için astım semptomlarına yol açan küf oluşumuna neden olduğunu ifade ediyor. Ayrıca bunun kötü bir kokuya sebep olduğu da söyleniyor. Küf sporlarını solumak başlangıçta astım hastalığına yol açsa da uzun süre maruz kalındığında diğer semptomların yanı sıra burun kanaması, bulanık görme ve baş ağrısı da gelişebiliyor.

Elektrikli araçlar, potansiyel risklerine rağmen, karbon emisyonları üzerindeki olumlu etkileri nedeniyle diğer araçlara göre hala daha iyi bir alternatif olarak görülüyor. Uzmanların söylediğine göre, içten yanmalı araçların emisyonları insanları nörolojik, kardiyovasküler ve üreme sorunlarına yol açabilen nitrojen dioksit, karbon monoksit ve formaldehit gibi toksinlere maruz bırakıyor.