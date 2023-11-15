Renault, elektrikli araç birimi Ampere ile Tesla'nın peşine düşüyor

Yayınlanma: 15.11.2023 - 07:00

Güncelleme: 15.11.2023 - 07:00

Fransız otomobil üreticisi Renault, Tesla ve Çinli üreticilere yetişmek için büyük bir umutla yeni kurduğu elektrikli araç birimi Ampere'yi şirketin geri kalanından resmen ayırdı. Şirket yönetici ekibini açıkladı, yeni bir logo lanse etti ve halka arza hazırlanırken oldukça iddialı bazı hedefler belirledi. Ancak zorlu piyasa koşulları bunu kolay bir mesele haline getirmiyor.

Ampere yaptığı basın açıklamasında, üçte biri mühendis olmak üzere 11 binden fazla kişiyi istihdam ettiğini duyurdu. Bölünmenin ardındaki motivasyon elbette Renault'nun EV bölümünü saf bir oyuncu olarak yeniden markalaştırmak ve önümüzdeki yıllarda içten yanmalı motor (ICE) satışlarını aşamalı olarak durdururken Tesla benzeri değerlemeleri çekmek. Renault 2030 yılına kadar tamamen elektrikliye geçmeyi planlıyor ve Fransız hükümetinin şirkette yüzde 15 hisseye sahip olması nedeniyle, yüksek profilli EV işini ülkede tutmak ve yanmalı bölümünü Fransa dışına taşımak çok önemli.

Ampere, daha az model sunarak ve konsept ve üretim aşamasındaki maliyetleri azaltarak 2027 ve sonrasında otomobil üretimindeki maliyetleri yüzde 40 azaltmayı hedeflediğini söylüyor. Fransa'nın kuzeyindeki üç fabrikasıyla şirket, başlangıçta 400 bin elektrikli araç üretim kapasitesine sahip olmayı, 2026'da 600 bine ve nihayetinde 2031'de ise 1 milyona ulaşmayı hedefliyor. Ampere'nin bataryalarını Çinli-Japon AESC Envision ve Fransız start-up Verkor'dan satın alacağı da biliniyor.

RENAULT 2030 HEDEFİ

Ampere şu anda sadece Megane E-Tech'i satışa sunuyor ancak 2030 yılına kadar beş model daha eklemeyi planlıyor. Renault, Scenic Vision'a ek olarak yakında çıkacak ekonomik modelleri Renault 5 ve 4'ü sunmak için hızlı hareket ediyor.

Renault ve uzun süredir müttefiki olan Nissan, 2010 yılında Nissan Leaf ve çok sevilen Zoe'nin ilk öncülleri ile ilk nesil elektrikli araçların üreticileriydi - ve herkesin en sevdiği Fransız otomobili Twizy'yi de unutmayalım. Avrupa'nın en ucuz elektrikli araçlarından biri olan tamamen elektrikli Dacia Spring, aynı zamanda kıtada en çok satan elektrikli araçlardan biri. Ancak Ampere bu modelleri yanına almak yerine "bir OEM kesintisinden doğan ilk EV ve yazılım oyuncusu" olmaya odaklanacak.

Şirket, yatırımcı günü tarihi olarak 15 Kasım'ı belirledi; Renault Grubu'nun eski başkanı olan Ampere CEO'su Luca de Meo, yeni EV iş birimine 10 milyar Euro'ya (10,47 milyar dolar) kadar değer biçti. Geçtiğimiz ayın sonunda Mitsubishi, Ampere'ye 200 milyon dolara kadar yatırım yapacağını açıkladı.