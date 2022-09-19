II. Ramses döneminden kalma 'son derece nadir' mezar

19 Eylül 2022 Pazartesi, 19:32

Mezar, Tel Aviv yakınındaki Palmachim Milli Parkı'ndaki inşaat çalışmaları sırasında keşfedildi. Ekskavatör, mezarlığın çatısına denk gelince İsrail Eski Eserler Kurumu (IAA) yetkilileri bölgeye çağrıldı.

Arkeologlar, MÖ 1213'te öldüğü düşünülen firavunun döneminden kalma çeşitli biçim ve boyutlarda çömleği buldu. Bazıları kırmızı renkli olan, bazılarının içinde kemik bulunan kaseler, kadehler, pişirme kapları, ok ve mızrak uçları görüldü.

Independent Türkçe'nin haberinde yer verdiği detaylara göre yaklaşık 3 bin 300 yıl önce gömülen eserlere hiç el değmediği belirlendi. Mağarada sağlam en az bir iskelet de tespit edildi.

IAA uzmanlarından Eli Yannai, "Mağara, Geç Tunç Çağı cenaze geleneklerinin tam bir portresini sunabilir" diye konuştu.

"Son derece nadir, hayatta bir kez görülen bir keşif" diyen Yannai, çömleklerin Kıbrıs, Lübnan, Suriye, Gazze ve Yafa'dan geldiğini söyledi. Yannai buradan hareketle keşfin, bölgede kıyı boyunca gerçekleşen ticaretin kanıtı olduğunu düşünüyor.

Indiana Jones'tan fırlamış bir şey gibi

IAA'dan bir diğer arkeolog David Gelman'a göre ok ve mızrak ucu gibi silahlar, mezardaki kişilerin savaşçı olabileceğini gösteriyor. Gelman, bu kişilerin gemilerde görev yapma ihtimaline işaret etti ve böylece farklı bölgelerden pek çok eşya elde edilmiş olabileceğini belirtti.

Gelman, "Mağara içi mezarlar nadiren görülür. 3 bin 300 yıl önce, ilk kullanımından bu yana hiç dokunulmamış olanı bulmak da nadir" dedi:

IAA kazı için planlama aşamasına geçildiğini ve çalışmalara kadar mağaranın kapatıldığını duyurdu.