İkinci el satışları, sıfır telefonları geride bıraktı

Yayınlanma: 17.07.2023 - 11:03

Güncelleme: 17.07.2023 - 11:03

Akıllı telefon pazarında iştahın kapanmaya başlamasıyla yeni telefonlara talep düşmeye başladı. Her çıkan akıllı telefonun artık 'çok iyi olması' ve önemli bir özellik sunmayışı insanları aynı telefonu kullanmaya itiyor. CSS Insight tarafından yayınlanan son rapora göre ikinci el sektörü 2023'ün ilk üç ayında 13 milyar doların üzerinde gelir elde etti.

TEDARİK SORUNU VAR

Yeni akıllı telefonların satışları yüzde 2 düştü. Bunun akabinde ikinci el pazarında yüzde 14'lük büyüme kaydedildi.

Dünya çapında tüketiciler 'amiral gemisi' telefonların ikinci el versiyonlarıyla ilgileniyorlar. Bu tarafta en çok tercih edilen model iPhone 12 serisi oluyor.

Bu alanda ise en büyük pürüz tedarik sorunu. Avrupa'da ve Amerika'da yeterli sayıda ikinci el cihaz olmadığı için farklı ülkelerdeki cihazlara yöneliş var.