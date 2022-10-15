İkinci el telefon arzında artış
Döviz kurları nedeniyle elektronik eşyaların yanına yanaşılmıyor. Özellikle telefon ve bilgisayar gibi ürünleri yeniden almak artık güç. Elektronik eşya tamiri yapan tesislerin sayısı ise giderek artıyor.
Kullanılmayan ya da değiştirilmek istenen elektronik ürünleri kullanıcılardan satın alıp kendi tesisinde yenileyen firmalar, yenileme merkezlerini genişletiyor.
Yenileme merkezi açılışına katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sürdürülebilirlik kapsamında ürünlerin geri kazanımının önem arz ettiğini belirterek "2022 yılında yenilenmiş ürünlerin piyasaya arzı konusunda Ticaret Bakanlığı yönetmelik yayınladı. Sonrasında ilgili kuruluşumuz ikinci el cep telefonlarının yenilenmesine ilişkin bir standart geliştirdi. Bugüne kadar 20 şirket yenileme merkezi olmaya hak kazandı. Bu sayede Türkiye’de 155 bine yakın ikinci el cep telefonu yenilenerek sertifikalı biçimde piyasaya arz edilmiş oldu" dedi.
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