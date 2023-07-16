Telefonlarda çıkartılabilir pil dönemi geri mi dönüyor?

Yayınlanma: 16.07.2023 - 09:56

Güncelleme: 16.07.2023 - 09:56

Avrupa Parlamentosu, üreticilerin telefon, tablet ve diğer cihazlarda yer verdikleri bataryaların çıkarılabilir ve değiştirilebilir olmasını zorunlu kılmaya bir adım daha yaklaştı. AB Konseyi, "bataryalar için sürdürülebilirlik kurallarını güçlendiren" yeni bir yönetmeliği kabul etti. Peki, bu ne anlama geliyor?

Chip'te yer alan haberde Avrupa Komisyonu, Samsung, Apple ve diğerler markalar da dahil olmak üzere, üreticilerin donanım ve tasarımlarını 2027 yılına kadar yeni AB düzenlemelerini karşılayacak şekilde uyarlamaları gerektiğini belirtiyor.

Peki bu, değiştirilebilir ve çıkarılabilir bataryaların geri döneceği anlamına mı geliyor? Aslında tam olarak değil.

AB'nin önerisine göre çıkartılabilir pilden kasıt, "son kullanıcı tarafından piyasada bulunan aletler kullanılarak çıkarılabilen pil” anlamına geliyor.

Daha basit bir ifadeyle Avrupa Komisyonu, bataryaların kullanıcılar tarafından değiştirilmesini kolaylaştırmaya çalışıyor, ancak ilgili düzenlemeler, kullanıcıların bataryaları herhangi bir alet kullanmadan değiştirebilmeleri gerektiğini belirtmiyor. Yani bu, eskiden olduğu gibi telefonların arkasından bataryayı çekip çıkartabileceğimiz anlamı taşımıyor.

Yine de Avrupa Komisyonu’nun bu kararı, kullanıcıların cihazlara çok özel bir işlem uygulamadan bataryaları kolayca çıkartabilmelerine olanak tanıyacak gibi görünüyor. Bakalım komisyonun bu adımı nasıl bir sonuca bağlanacak ve bunun neticesinde markalar ne gibi tasarım değişikliklerine gitmek durumunda kalacak