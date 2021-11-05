İlk Türk astronot için tarih verildi

05 Kasım 2021 Cuma, 16:04

Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, Türkiye'nin astronot adayının 2022'de seçileceğini belirtti.

Yıldırım, Türk astronot yetiştirilmesi için ABD'den SpaceX ve Rusya’dan Soyuz ile görüşmelerin sürdüğünü belirtti.

NTV'nin aktardığına göre; şirket 7 ay sürecek eğitimler için kriterleri Türkiye’ye bildirecek ve 2 astronot seçimi yapılacak.

Eğitimlerin ardından biri seçilerek uzaya gönderilecek. Türk astronotun en az 1 hafta uzayda kalacağını belirten Yıldırım, "Biz uzaya gitmişken orada bilimsel deneyler araştırmalar da yapmak istiyoruz. Bu yüzden gidecek astronot adayı bir bilim insanı olacaktır" dedi.