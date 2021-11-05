İlk Türk astronot için tarih verildi
Türkiye'nin ilk astronot adayının gelecek yıl seçileceği bildirildi. Yapılacak bilimsel deneyler için astronotun bilim insanları arasından seçilmesi bekleniyor.
Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, Türkiye'nin astronot adayının 2022'de seçileceğini belirtti.
Yıldırım, Türk astronot yetiştirilmesi için ABD'den SpaceX ve Rusya’dan Soyuz ile görüşmelerin sürdüğünü belirtti.
NTV'nin aktardığına göre; şirket 7 ay sürecek eğitimler için kriterleri Türkiye’ye bildirecek ve 2 astronot seçimi yapılacak.
Eğitimlerin ardından biri seçilerek uzaya gönderilecek. Türk astronotun en az 1 hafta uzayda kalacağını belirten Yıldırım, "Biz uzaya gitmişken orada bilimsel deneyler araştırmalar da yapmak istiyoruz. Bu yüzden gidecek astronot adayı bir bilim insanı olacaktır" dedi.
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