İlk Türk astronot için tarih verildi

Türkiye'nin ilk astronot adayının gelecek yıl seçileceği bildirildi. Yapılacak bilimsel deneyler için astronotun bilim insanları arasından seçilmesi bekleniyor.

cumhuriyet.com.tr
05 Kasım 2021 Cuma, 16:04
İlk Türk astronot için tarih verildi
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Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, Türkiye'nin astronot adayının 2022'de seçileceğini belirtti.

Yıldırım, Türk astronot yetiştirilmesi için ABD'den SpaceX ve Rusya’dan Soyuz ile görüşmelerin sürdüğünü belirtti.

NTV'nin aktardığına göre; şirket 7 ay sürecek eğitimler için kriterleri Türkiye’ye bildirecek ve 2 astronot seçimi yapılacak.

Eğitimlerin ardından biri seçilerek uzaya gönderilecek. Türk astronotun en az 1 hafta uzayda kalacağını belirten Yıldırım, "Biz uzaya gitmişken orada bilimsel deneyler araştırmalar da yapmak istiyoruz. Bu yüzden gidecek astronot adayı bir bilim insanı olacaktır" dedi.


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