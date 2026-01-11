ABD genelinde ICE karşıtı isyan dalgası: 50 eyalette binler sokağa çıkıyor

ABD’de çok sayıda sivil toplum ve örgütlenme grubunun oluşturduğu ulusal bir koalisyon, “ICE Out For Good – ICE Defol Hafta Sonu” başlığıyla ülke genelinde bin 6 protesto ve etkinlik düzenlenmesi çağrısı yaptı.

Eylemler, Minneapolis’te Renee Nicole Good’un, aracının içinde bir ICE ajanı tarafından vurularak öldürülmesinden yalnızca günler sonra geliyor.

Aynı hafta içinde Oregon’un Portland kentinde bir başka federal ajan tarafından iki kişinin daha vurulması, tepkileri büyüttü.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı (DHS), Good’un federal ajanlar için bir tehdit oluşturduğunu ve ateş açmanın meşru müdafaa olduğunu savundu. Ancak Minnesota Valisi Tim Walz ve önde gelen Demokrat isimler, ICE’nin tutumunu sert sözlerle eleştirdi.

Minnesota’daki Demokratlar, ICE’nin şehirden çekilmesi çağrılarını yinelerken, Good’un güney Minneapolis’teki bir yerleşim sokağında öldürülmesine ilişkin kapsamlı ve şeffaf bir soruşturma talep etti.

Olayın, 2020’de George Floyd’un öldürüldüğü noktaya bir kilometreden daha az mesafede yaşanması da dikkat çekti.

50 EYALETTE PROTESTO

Organizatörler, bu hafta sonu tüm 50 eyalette protestolar, anma törenleri ve mitingler düzenleneceğini açıkladı. Eylemler, American Civil Liberties Union (ACLU), 50501 Hareketi ve Indivisible gibi grupların koordinasyonuyla yürütülüyor.

Eylemlerin amacı; ICE tarafından öldürülenlerin anılması, kurumun topluluklardan çıkarılması çağrısının yükseltilmesi ve Renee Nicole Good’un ölümüyle ilgili bağımsız bir soruşturma talep edilmesi olarak açıklandı.

Organizasyonlarda yer alan gruplardan Workers Circle, tüm etkinliklerin şiddet içermeyen, hukuka uygun ve toplum öncülüğünde gerçekleştirileceğini vurgulayarak, eylemlerin “ahlaki tanıklık, kamu hesap verebilirliği ve kolektif dayanışma” temelinde yapıldığını belirtti.

Cuma gecesi Minneapolis’te yüzlerce protestocu, ICE ajanlarının kaldığı öne sürülen bir otelin önünde toplandı.

Protesto sırasında camlar kırıldı, duvarlara yazılar yazıldı ve ICE karşıtı sloganlar atıldı.

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA

Beyaz Saray, cumartesi sabahı X üzerinden yaptığı paylaşımda, “ICE ile dayanışma içindeyiz. Kolluk kuvvetlerinin yanındayız” ifadelerini kullandı.

DHS Müsteşar Yardımcısı Tricia McLaughlin, yaptığı açıklamada, “Anayasa barışçıl ifade ve toplanma özgürlüğünü korur; yağma, saldırı ve yıkımı değil” dedi.

McLaughlin, ICE görevlilerine yönelik saldırıların son dönemde yüzde 1300 arttığını öne sürerek, “Hukuk ve düzen galip gelecek” ifadelerini kullandı.

Good’un ölümü, son dönemdeki geniş çaplı ICE operasyonları ve Portland’daki silahlı olaylar, Donald Trump yönetiminin göç politikaları ve federal kolluk kuvvetlerinin yetkileri üzerindeki tartışmaları ülke genelinde yeniden alevlendirdi.