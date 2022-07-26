İngiltere'de 'bilinen en eski yırtıcı hayvan' fosili bulundu

26 Temmuz 2022 Salı, 11:45

İngiltere'de bilim insanları, 2007'de bulunan fosilin 15 yıl süren çalışmaların ardından bilinen en eski yırtıcı hayvana ait olduğunu tespit etti.

BBC'de yer alan habere göre, Leicestershire'daki Charnwood Ormanı'nda bulunan 560 milyon yıllık örneğin halihazırda denizanasının da içinde olduğu "knidliler/cnidaria" türünün öncüsü olduğu düşünülüyor.

SIMON HARRIS/RHIAN KENDALL/BGS/UKRI

Sir David Attenborough'un onuruna "Auroralumina attenboroughii" olarak adlandırılan ve Prekambriyen döneme ait olduğu düşünülen fosil, hayvanlar alemindeki yırtıcılık kanıtlarını yaklaşık 20 milyon yıl geriye götürüyor.

GERÇEK BİR İSKELETE SAHİP İLK ORGANİZMA OLABİLİR

20 santimetre boyundaki fosilin aynı zamanda gerçek bir iskelete sahip bir organizmanın ilk örneği olabileceği düşünülüyor.

SIMON HARRIS/RHIAN KENDALL/BGS/UKRI

Araştırmacıların 2007 yılında bulduğu fosilin ait olduğu türün içindeki konumunu ve yaşadığı dönemi anlamak için yapılan çalışmaların üzerinden 15 yıl geçti.

Oxford Üniversitesinden araştırmacıların yaptığı çalışma "Nature Ecology and Evolution" dergisinde yayımlandı.