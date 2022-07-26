İngiltere'de 'bilinen en eski yırtıcı hayvan' fosili bulundu
Tarihte bilinen en eski yırtıcı hayvanı temsil eden bir fosil, İngiliz bilim insanları tarafından tespit edildi. 20 santimetre boyundaki fosilin aynı zamanda gerçek bir iskelete sahip bir organizmanın ilk örneği olabileceği düşünülüyor.
İngiltere'de bilim insanları, 2007'de bulunan fosilin 15 yıl süren çalışmaların ardından bilinen en eski yırtıcı hayvana ait olduğunu tespit etti.
BBC'de yer alan habere göre, Leicestershire'daki Charnwood Ormanı'nda bulunan 560 milyon yıllık örneğin halihazırda denizanasının da içinde olduğu "knidliler/cnidaria" türünün öncüsü olduğu düşünülüyor.
SIMON HARRIS/RHIAN KENDALL/BGS/UKRI
Sir David Attenborough'un onuruna "Auroralumina attenboroughii" olarak adlandırılan ve Prekambriyen döneme ait olduğu düşünülen fosil, hayvanlar alemindeki yırtıcılık kanıtlarını yaklaşık 20 milyon yıl geriye götürüyor.
GERÇEK BİR İSKELETE SAHİP İLK ORGANİZMA OLABİLİR
20 santimetre boyundaki fosilin aynı zamanda gerçek bir iskelete sahip bir organizmanın ilk örneği olabileceği düşünülüyor.
SIMON HARRIS/RHIAN KENDALL/BGS/UKRI
Araştırmacıların 2007 yılında bulduğu fosilin ait olduğu türün içindeki konumunu ve yaşadığı dönemi anlamak için yapılan çalışmaların üzerinden 15 yıl geçti.
Oxford Üniversitesinden araştırmacıların yaptığı çalışma "Nature Ecology and Evolution" dergisinde yayımlandı.
Video Haberler
- İlyas Salman, isminin hüzünlü hikayesi
- '2 yumurta kırıp yemek' artık lüks
- Şanlıurfa'da korkunç kaza
- Nazan Öncel'den konut fiyatlarına tepki
- Metrobüste tekme tokat dayak
- Erdoğan'dan Babacan ve Davutoğlu itirafı
- Burundan aşılama mı geliyor?
- Kırtasiyeciler 'delgeç' yüzünden çatışmış!
- Erdoğan’dan gazeteciye 'fiyat sorma' çıkışı
- Kamyonun arkasında yapılan tehlikeli yolculuk
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Babanın nerede olduğunu bilmiyorum'
- 'Mostafa Mohamed, uyum sağlayacaktır'
- Çöp evden kurtarılmıştı: İşte ilk sözleri
- 'Ciddi bir gelişme geriliği mevcut'
- Kılıçdaroğlu: Birkaç ay araç almayın
- Ürküten görüntü: Elde kılıç, masada silah
- Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken paylaşım
- Cem Küçük için karar verildi
- Kılıçdaroğlu: Hepinizin canı cehenneme
- Duvardaki yazılar dikkat çekti