İnsan kök hücreleri uzayda daha hızlı yaşlanıyor

8.09.2025 16:41:00
Bir ekip, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 32 ila 45 gün geçiren insan hematopoietik kök ve progenitör hücrelerinde (HSPC'ler) hızlandırılmış yaşlanma belirtileri buldu. Bu hücreler, kan oluşumundan ve bağışıklık sisteminin desteklenmesinden sorumlu.

Deneyde, değişikliklerin gerçek zamanlı izlenmesini sağlayan özel olarak tasarlanmış nanobiyoreaktörler kullanıldı. Kontrol grubu hücreler, Dünya'daki Kennedy Uzay Merkezi'nde kaldı. Yörüngede bulunan örneklerde, kendi kendini onarma yeteneğinde azalma, DNA hasarına karşı artan hassasiyet ve mitokondrilerde iltihaplanma belirtileri görüldü.

Çalışmayı yürütmek için araştırmacılar yeni bir "nanobiyoreaktör" geliştirdiler. Bu, insan kök hücrelerinin uzayda kültürlenmesini ve yapay zeka destekli görüntüleme araçlarıyla izlenmesini sağlayan minyatürleştirilmiş 3 boyutlu biyosensör sistemi olarak görülüyor.

HÜCRELER DÜNYA'YA GERİ DÖNÜNCE ETKİLER ORTADAN KALKTI

Hücreler Dünya'ya döndükten sonra olumsuz etkiler kısmen ortadan kalksa da araştırmacılar, mikro yerçekimi ve uzay radyasyonunun moleküler yaşlanmayı önemli ölçüde hızlandırabileceğini vurguluyor.

Sanford Kök Hücre Enstitüsü Direktörü Catriona Jemieson: ''Uzay, insan vücudu için en büyük stres testidir.'' 

Ona göre sonuçlar sadece astronotların uzun görevler sırasında korunması açısından değil, aynı zamanda yaşlanma süreçlerinin modellenmesi ve kanser de dahil olmak üzere Dünya'daki hastalıkların incelenmesi açısından önemli.

İlgili Konular: #uzay #insan #kök hücre

