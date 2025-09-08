Mars'ın katı iç çekirdeğe sahip olduğu kanıtlara ulaşıldı

Cumhuriyet Gazetesi Logo
8.09.2025 16:08:00
Çin ve ABD'den araştırmacılar, uzun zamandır kabul gören görüşlerin aksine Mars'ın katı iç çekirdeğe sahip olduğunu gösteren kanıtlara ulaştı.

Çin Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ile ABD'deki Texas Üniversitesinden araştırmacılar, NASA'nın artık görevini tamamlamış olan "InSight" misyonu kapsamında elde edilen sismik verilerin analizini yaptı.

Araştırmacılar, Mars'ın derinliklerinde 600 kilometre yarıçapında katı iç çekirdeğin bulunduğunu keşfetti.

Mars'ın yarıçapının yaklaşık yüzde 18'ine denk gelen bu katı kütlenin Dünya'nın iç çekirdeğiyle benzerlik gösterdiğine işaret eden araştırmacılar, çalışma kapsamındaki bulguların gezegenin termal ve kimyasal durumunu anlamak için referans niteliğinde olduğunu belirtti.

Araştırmacılar, iç çekirdeğin karbon, oksijen ve hidrojen gibi hafif elementlerin yoğunlaşmasıyla oluştuğunu ve bu elementlerin kristalleşme yoluyla dış çekirdekten ayrıldığını açıkladı.

Mars'ın geçmişte güçlü şekilde manyetize olmuş kabuğuna rağmen küresel manyetik alanının bulunmamasının gezegenin dinamo faaliyetinin sona erdiğini gösterdiğini belirten araştırmacılar, çekirdek kristalleşmesi ve iç çekirdeğin varlığının bu sürecin anlaşılmasında belirleyici rol oynayabileceğine dikkati çekti.

Araştırmacılar, önceki görüşlerin aksine Mars'ın tamamen sıvı çekirdeğe sahip olmadığını ortaya koyan bu çalışmanın, gezegenin oluşumu ve evrimine dair uzun süredir devam eden tartışmalara ışık tuttuğunu vurguladı.

Araştırma, "Nature" dergisinde yayınlandı.

