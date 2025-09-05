Hollow Knight: Silksong uzun bekleyişin ardından geldi ve zirveye oturdu

Hollow Knight: Silksong 4 Eylül'de yayınlandı. Steam başta olmak üzere en çok beklenen oyunlar arasında yer alan Hollow Knight: Silksong, birkaç saat içinde Steam'de en çok indirilen oyunlar arasında ilk sıraya yükseldi.

Serinin ilk oyunu Hollow Knight, 2017 yılında bağımsız bir stüdyonun oyunu olarak çıkmış ve 15 milyondan fazla satmıştı.

HOLLOW KNIGHT: SILKSONG YILIN EN ÇOK BEKLENEN OYUNLARI ARASINA GİRMİŞTİ

Hollow Knight: Silksong PC tarafında Steam ve Epic Games üzerinden sunuluyor. Konsolda ise Nintendo Switch, PS5 ve Xbox Series X ve S için sunuluyor.

Oyun bunun dışında Xbox Game Pass'e de geldi. Game Pass hesabı olanlar oyunu satın almadan da oynayabiliyor.

Hollow Knight: Silksong'un bu kadar uzun bir aradan sonra çıkmasının nedeni stüdyonun kurucu ortağı tarafından açıklanmıştı. Buna göre oyunun ekibin ve hayran kitlesinin beklentilerini karşılayabilmesi için böyle uzun bir geliştirme süreci gerekiyordu.

Oyun o kadar fazla ilgi çekti ki oyun yayınlandıktan hemen sonra Steam üzerinde kesintiler yaşandı. Pek çok kişi oyunu satın alma sayfasına ulaşmada sorun yaşadıklarını forumlarda ve sosyal medya hesaplarında bildirdi.

Silksong, Hollow Knight evreninde yeni bir hikayeyi anlatmaya odaklanıyor. Orijinal oyunun hayranlarının çok iyi bildiği Hornet karakterini sunuluyor. Geliştiriciler, genişletilmiş yetenekler, keşfedilecek yeni bölgeler ve daha da dinamik bölüm sonu savaşları bulunuyor. Geliştirici Team Cherry, oyun yayınlandıktan sonra Silksong'u güncel tutmak için bazı geliştirmeler sunulacağını duyurdu.