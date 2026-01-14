İnsanlar bugüne kadar Dünya'nın ne kadar derinine inebildi?

Dünyanın merkezinde ne olabileceğine dair çok sayıda film, kitap ve televizyon programı yapıldı ve yapılmaya devam ediyor.

Tarih öncesi canlıların yaşadığı yeraltı dünyalarından farklı medeniyetlere bu hikayeler büyüleyici olduğu kadar korkunç.

Ayaklarımızın altındaki dünyayı, bütünüyle derinlerine kadar inememiş olsak da, ne kadar iyi tanıyoruz?

Peki ne kadar derine indik? Aşağılarda ne olduğunu nasıl biliyoruz?

DÜNYANIN KATMANLARI

Dünyanın dört geniş katmanı var.

Londra'daki University College'da deprem bilimci Profesör Ana Ferreira, bu katmanların her birinin farklı özellikleri olduğunu söylüyor.

BBC'ye konuşan bilim insanı, "Üzerinde yaşadığımız, ince ve çok kırılgan tabaka kabuk" diye anlatıyor.

Dünya'nın yer kabuğu okyanus dibinde daha ince ancak kıtaların altında 70 km kalınlığa çıkabilir.

Bunun altında yaklaşık 3 bin km kalınlıkta manto bulunuyor, magma adı verilen bir tür kayadan oluşuyor. Magma insan zaman ölçeklerinde kaya gibi görünüyor.

Ferreira, "Ama milyonlarca yıldan uzun sürelik zaman diliminde aslında akışkan" diyor.

Bunların yanında çoğunlukla sıvı haldeki demir ve nikelden oluşan dış çekirdek bulunuyor. Burası Dünya'nın manyetik alanını oluşturuyor.

İç çekirdek ise katı demir ve nikelden oluşuyor. 5.500°C santigrat dereceyi bulan sıcaklıklarla Dünya'nın en sıcak bölümü.





'EN DERİNLERE' İNMEK

Tairhte yer kabuğunun en derinlerine inen kişi, Güney Afrika'da Johannesburg'un 75 km güneybatısındaki Mponeng altın madenindeydi.

Maden yüzeyden 4 km kadar derine iniyor.

Fiziksel olarak bir insan daha derinlere inememiş olsa da sondaj makineleri yoluyla bu yapıldı.

Kola derin sondajı, insanlığın açtığı en derin kuyu. Rusya'nın kuzeyinde Sovyetler tarafından 20 yılda açılan kuyu, 1992'de tamamlandı. Yerin 12,2 km derinine iniyor.

Bu, 37 tane Eiffel kulesinin üst üste yerleştirilmesine eşit bir derinliği ifade ediyor. Buna rağmen, Dünya'nın kabuğunun ancak üçte birine ulaşmış durumda.

Dünya'nın kabuğundan derinlere inmenin zor olmasının birçok sebebi var.