'Meşru hedef' ilan edildi... İran vuracağı ülkeleri açıkladı!

7.03.2026 14:43:00
İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi, ABD ve İsrail'e tesis ve alan sağlamayan hiçbir bölgenin hedef alınmadığını ve bundan sonra da alınmayacağını belirterek, "ABD ve Siyonist rejime darbeler devam edecek" dedi.

Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Şikarçi, İran Silahlı Kuvvetleri'nin ABD ve İsrail'e karşı saldırılarda geri adım atmayacağını vurguladı.

İran'ın ilk günden bu yana saldırıların kaynağı olan her noktayı "meşru hedef" olarak ilan ettiğini söyleyen Şikarçi, "Buna göre, ABD'nin İran'a saldırmak için kullandığı tüm üsler vuruldu. ABD ve Siyonist rejimin İran'a karşı harekete geçmesi için kendi alanlarını veya tesislerini sağlamayan ülkeler hedefimiz olmadı ve bundan sonra da olmayacaktır" ifadelerini kullandı.

"ÇABALARIMIZ, KOMŞU VE MÜSLÜMAN ÜLKELERİN ZARAR GÖRMEMESİNE YÖNELİK"

İran'ın bölge ülkelerinin ulusal egemenliğine saygı duyduğunu vurgulayan Şikarçi, şunları kaydetti:

"Tüm çabalarımız, komşu ve Müslüman ülkelerin zarar görmemesini ve ulusal egemenliklerinin ihlal edilmemesini sağlamaya yöneliktir. İyi komşuluk politikası, İran için temel bir ilke olmaya devam etmektedir. Tüm Müslüman ülkelerin güvenliği, İran İslam Cumhuriyeti'nin güvenliği olarak kabul edilir."

İranlı general, ayrıca "ABD ve Siyonist rejime darbeler devam edecek" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İran, ABD-İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'in yanı sıra bölge ülkelerindeki ABD üsleri ve hedeflerine füze ve insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenlemişti.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Geçici Liderlik Konseyi'nde alınan karara göre İran’a saldırı olmadığı sürece komşu ülkelere yönelik saldırı ve füze atışı yapılmayacağını duyurmuştu.

Pezeşkiyan, İran'ın karşı saldırılarından zarar gören komşu ülkelerden özür dilemişti.

İlgili Konular: #ABD #İran #İsrail saldırısı

