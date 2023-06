İnsanlığın en eski yapı planı

Yayınlanma: 26.06.2023 - 03:00

Güncelleme: 26.06.2023 - 05:11

“Çöl uçurtmaları” olarak isimlendirilen bu yapı kalıntılarının büyüklükleri ve biçimleri sadece havadan görülebiliyor. Tahminlere göre bu 10 bin 000 yıllık, genelde huni biçimindeki bu devasa yapılar, vahşi hayvanları yakalamak için kullanılıyordu.

Suudi Arabistan’da 3.82 metre uzunluğunda ve 2.35 metre genişliğindeki bir taş blokun, düzgün yüzeyinde yaklaşık 8 bin yıllık çöl uçurtmalarının çizimleri var. Yıldız biçimindeki yapının altı çıkıntısında ise derin çukurlar bulunuyor. Şaşırtıcı olan ise iki planın da yakındaki çöl uçurtmalarının yapısını ve oranlarını inanılmaz doğruluk payıyla yansıtmaları. Planlar bölgenin en eskileri.

The oldest plans to scale of humanmade mega-structures, PLOS One, 17.05.2023.