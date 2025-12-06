TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Galatasaray-Samsunspor maçı tepkisi

Galatasaray, dün akşam evinde Samsunspor'u konuk etti.

3-2 Galatasaray'ın galibiyeti ile sonuçlanan maça, 90+5. dakikada yaşanan penaltı pozisyonu damga vurdu.

Samsunspor tarafı pozisyonda penaltı verilmemesine tepki gösterdi. Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Hacıosmanoğlu'nu istifaya çağırdı.

HACIOSMANOĞLU: HESAPLAŞACAĞIM

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 2026 Dünya Kupası kura çekimi için bulunduğu ABD'de açıklamalarda bulundu.

HT Spor'a konuşan Hacıosmanoğlu, "Burada 24 yıl sonra Dünya Kupası’na katılmaya bu kadar yaklaştık. Milli duygularımızın yüksek olduğu bir gün yaşıyoruz. Güzel de bir kura çektik, bu kadar güzel şeylerin yaşandığı bir günde, biz orada yokken bunlar oluyor" dedi.

Hacıosmanoğlu, "Bunlar köpeksiz köy bulmuşlar çomaksız dolaşıyorlar. Bunun başka bir açıklaması yok. Döner dönmez herkesle hesaplaşacağım. Gerekeni yapacağım" ifadelerini kullandı.