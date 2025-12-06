Cumhuriyet Gazetesi Logo
Cumhuriyet Halk Partisi'nin MYK üyeleri belli oldu!

6.12.2025 13:43:00
Haber Merkezi
Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 39'uncu Olağan Kurultayı'nın ardından oluşan Parti Meclisi'nin ilk toplantısında Merkez Yönetim Kurulu üyeleri de belirlendi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 39'uncu Olağan Kurultayı'nın ardından oluşan Parti Meclisi, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında bugün toplandı.

Yapılan ilk Parti Meclisi toplantısında, Merkez Yönetim Kurulu üyeleri de belirlendi. Yeni MYK'de Güldem Atabay, Evrim Rızvanoğlu, Sezgin Tanrıkulu, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Bihlun Tamaylıgil, Serkan Özcan ve Zeynel Emre'nin isimleri yer aldı.

Yeni CHP MYK'nin yapısında da değişikliklere gidildi. Buna göre hukuk ve seçim birimleri ayrıldı. Hukuk biriminin başına Gökçe Gökçen, seçim işleri biriminin başına ise Gül Çiftci getirildi.

Partinin yeni sözcüsü de Zeynel Emre oldu.

CHP'nin yeni MYK'si şöyle:

1- Genel Sekreter: Selin Sayek Böke

2- Yurtiçi Örgütlenme: Ensar Aytekin

3- Yurtdışı Örgütlenme: Nurhayat Altaca Kayışoğlu

4- İdari ve Mali İşler: Özgür Karabat

5- Yerel Yönetimler: Gökan Zeybek

6- Medya ve Halkla İlişkiler: Burhanettin Bulut

7- Seçim İşleri: Gül Çiftçi

8- Hukuk İşleri: Gökçe Gökçen

9- Çevre, Doğa ve Hayvan Hakları Politikaları: Evrim Rızvanoğlu

10- İnsan Hakları: Mustafa Sezgin Tanrıkulu

11- Kurumsal İlişkiler ve Siyasi Partilerle İlişkiler: Serkan Özcan

12- Dış Politika ve Dış İlişkiler: Namık Tan

13- Kamu Denetimi ve Yolsuzluklarla Mücadele: Deniz Yavuzyılmaz

14- İşçi, Memur Sendikaları ve Emek Büroları: Ulaş Karasu

15- İşveren Örgütleri, Meslek Birlikleri ve STK’lar: Bihlun Tamaylıgil

16- Milli Savunma Politikaları: Yankı Bağcıoğlu

17- Ekonomi Politikaları: Güldem Atabay

18- Parti Sözcüsü: Zeynel Emre

