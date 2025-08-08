Instagram'ın tartışma yaratan canlı konum özelliği hakkında açıklama geldi

Cumhuriyet Gazetesi Logo
8.08.2025 03:34:00
Haber Merkezi
Bir süre önce Instagram'da yeni bir harita özelliği yayınlandı. Bu sayede kullanıcılar bulundukları konumları fotoğraflar aracılığıyla ya da direkt canlı konumlarını paylaşacak şekilde seçim yapabiliyor. Ancak bu gizlilik endişelerini ardından getirmişti.

Instagram'ın bir süre önce yayınladığı yeni harita özelliği, listenizdeki kişilerle konumunuzu paylaşmanıza olanak sağlıyor. Özellik sunulduktan sonra bazı hesaplarda otomatik olarak açılan özellik, gizlilik ve güvenlik endişelerini beraberinde getirmişti.

Aktarılana göre özellik varsayılan olarak kapalı geliyor.

Konu hakkında kafa karışıklıklarını gidecek yeni bir açıklama geldi. Instagram'ın başındaki isim olan Adam Mosseri kişisel Instagram hesabından yaptığı açıklamada kişilerin konum bilgilerinin tamamen isteğe göre paylaşılabileceği aktardı. Konum paylaşımının yalnızca seçilen kişilerle sınırlı kaldığının altını çizdi. 

Friend Map yani Arkadaş Haritası özelliğini açan kişiler konumlarını ya özel oluşturdukları bir liste ile ya Yakın Arkadaşlar listesiyle ya da karşılıklı takip ettiği kişilerle paylaşabiliyor. Öte yandan bu paylaşımın yanı sıra kullanıcılar hikaye attıklarında ve bu hikayeye konum eklediklerinde hikayenin profilde kaldığı sürece konumları erişilebilir oluyor.

