Microsoft, OpenAI'nin yeni modelini Windows'ta kullanıma sunuyor

OpenAI'ın bu yeni gpt-oss-20b modelini Windows için sundu. Yakında macOS'a da gelmesi beklenen bu modeli kullanabilmek için en az 16 GB VRAM'e sahip bir dizüstü bilgisayara ihtiyacınız olacak.

gpt-oss-20b modeli, kod yürütme ve araç kullanımı için optimize edildi. Microsoft, "bant genişliği kısıtlı ortamlarda bile otonom asistanlar oluşturmak veya yapay zekayı gerçek dünyadaki iş akışlarına yerleştirmek için mükemmel" olduğunu vurguluyor.

Microsoft, gpt-oss-20b'yi önceden optimize etti. Bu da yakında daha fazla cihaz desteğinin geleceğini gösteriyor.

OPENAI YENİ MODELLERİNİ DUYURDU

OpenAI yeni yaptığı açıklama ile düşük maliyetle güçlü ve gerçek dünya performansı sunan iki adet açık ağırlıklı dil modelleri olan gpt-oss-120b ve gpt-oss-20b'yi yayınladı.

Aktarılana göre esnek Apache 2.0 lisansı altında sunulan bu modeller, akıl yürütme görevlerinde benzer boyuttaki açık modellerden daha iyi performans gösteriyor ve güçlü araç kullanım yetenekleri sergiliyor. Ayrıca tüketici donanımlarında verimli dağıtım için optimize edildikleri belirtiliyor.

Bu modeller, o3 ve diğer öncü sistemler de dahil olmak üzere OpenAI’ın en gelişmiş dahili modellerinden elde edilen takviyeli öğrenme ve tekniklerin bir karışımı kullanılarak eğitildiler.