Instagram’dan “abonelik” özelliği: Fiyatı belli oldu

10 Kasım 2021 Çarşamba, 13:00

Facebook’un tepe şirketi Meta’ya ait sosyal medya uygulaması Instagram, içerik üreticilerin platform üzerinden para kazanmasına yönelik uzun süredir beklenen “abonelik” özelliğini kullanıma sunmaya hazırlanıyor.

Ios ve Android işletim sistemlerinin uygulama mağazalarında yaptığı güncelleme ile birlikte kullanıcılarına, “Uygulama içi satın alımlar’ bölümünden ‘Instagram Subscriptions (Abonelikleri)’ bölümünü ekleyen Instagram’ın yeni özelliğinin ücretleri de belli oldu.

FİYATI DEĞİŞKENLİK GÖSTERİYOR

İlk olarak sınırlı sayıda kullanıcı ile denemeleri gerçekleştirilecek olan abonelik özelliğinin fiyatı 10.99 TL ile 54.99 TL aralığında değişirken, uygulamanın yurtdışı bedeli ise 0,99 dolar olacak.

Fiyat aralığı baz alınarak, en düşük ücret ile en yüksek ücret arasındaki abonelik farkı ile ilgili detay açıklanmazken, testlerin başarılı geçmesi durumunda özellik bütün kullanıcılara açılacak.

Instagram, yaz aylarında abonelik sistemiyle ilgili denemeler gerçekleştirmiş, “Özel Hikayeler” ile içerik üreticilerin hikayelerini yalnızca abone olan kişilerin görmesi özelliğini test etmişti.

-NTV