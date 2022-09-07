iOS 16 güncellemesini alacak iPhone modelleri! Çıkış tarihi

Apple yeni gerçekleştirdiği etkinliğinde yeni cihazlarını tanıttı. Bu noktada iOS 16’nın da ne zaman çıkacağı ve hangi cihazlara geleceği belli oldu.

cumhuriyet.com.tr
07 Eylül 2022 Çarşamba, 23:16
iOS 16 güncellemesini alacak iPhone modelleri! Çıkış tarihi
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Apple, WWCD22 etkinliğinde iOS 16 işletim sistemi hakkında bilgiler paylaşmıştı. Yeni yapılan duyuru ile 12 Eylül’den itibaren listenen bütün iPhone’lar için indirilebilir olacak işletim sistemine ek olarak, iPadOS 16 ve macOS Ventura ekim ayında kullanıcılara sunulacak.

iOS 16 işletim sistemi güncellemesini alacak iPhone modelleri:

-iPhone 13

-iPhone 13 mini

-iPhone 13 Pro

-iPhone 13 Pro Max

-iPhone 12

-iPhone 12 mini

-iPhone 12 Pro

-iPhone 12 Pro Max

-iPhone 11

-iPhone 11 Pro

-iPhone 11 Pro Max

-iPhone XS

-iPhone XS Max

 -iPhone XR

-iPhone X

- iPhone 8

-iPhone 8 Plus

-iPhone SE (2. nesil veya daha yeni modeller)

 

 


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