iPhone 14 ailesi tanıtıldı! İşte Türkiye fiyatları

07 Eylül 2022 Çarşamba, 23:04

Her yıl olduğu gibi eylül ayının ilk haftası bir Apple etkinliğinde yeni ürünlerin tanıtıldığına şahit oluyoruz. Bu yıl da önceki yıllar gibi merakla beklenen Apple etkinliği Türkiye’deki adlandırmasıyla Gelecek Zaman etkinliği, saat 20.00’de çevrim içi olarak yayına başladı.

Etkinlik gününe kadar iPhone 14 hakkında onlarca iddia ortaya atıldı. Kaç model tanıtılacağı, ekranda çentik kullanımı olacak mı olmayacak mı? Bilmediğimiz neler var? Elbette etkinlikte bu soruların hepsi cevap buldu.

İşte merakla beklenen iPhone 14 ailesi:

Önceki modellere göre ekstra bir değişim görmediğmiz iPhone 14 ve iPhone 14 Plus'a karşılık iPhone 14 Pr ve iPhone 14 Pro Max ekran tarafında beklenen değişimi yakaladı. Öncelikli Apple premium segment iki modelinde çentiği ortadan kaldırıyor. Telefonlarda yer alan çentikli Face ID ise TrueDepth kamera modülü ve özçekim kamerasını da bünyesinde barındıran 'Dynamic Island' adının verildiği bir ekran deliğine yerini bırakıyor.

iPhone 14 beklendiği gibi 6.1 inç 60 Hz OLED ekrana,

iPhone 14 Plus, 6.7 inç 60 Hz OLED ekrana,

iPhone 14 Pro, 6.1 inç 120 Hz OLED ekrana,

iPhone 14 Pro Max 6.7 inç 120 Hz OLED ekrana,

sahip olarak geliyor.

Apple bu sefer standart modeller ile premium modeller arasındaki uçurumu artırmış. Bu kapsamda 14 Pro ve 14 Pro Max modellerinde, her zaman açık ekran yer alırken, A16 Bionic işlemci tercih edilmiş durumda. 14 ve 14 Plus için geliştirilmiş bir A15 Bionic işlemci kullanılmış.

Telefonların tamamında kaza algılama özelliği ve uydu bağlantı desteği yer alıyor. Uydu bağlantısı daha önce de söylediğimiz gibi acil durumlarda kullanılmak üzere geliştirildi. ABD özelinde fiziksel SIM yuvasını kaldıran ve iPhone'ların sadece eSIM ile çalışacağını söyleyen Apple, diğer ülkelerde bu uygulamayı daha sürdürecek gibi duruyor.

Gelelim kamera tarafına standart modeller olan iPhone 14 ve iPhone 14 Plus modellerinde ultra geniş açı ve geniş açı olmak üzere iki kamera sistemi var. Arkadaki kameralar 12 Megapiksel ve ön kamera 12 Megapiksel.

iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max tarafında ise makro, ultra geniş açılı kamera ve geniş açılı kamera olmak üzere üç kamera yer alıyor. Yine karşımıza 12 Megapiksel çıkıyor ancak düşük ışıkta Photonic Engine ve daha stabil videolar Action Mode gibi özelliklerle geliştirilmiş olarak.

iPhone 14 ailesinin Türkiye fiyatları

iPhone 14

128 GB: 30.999 TL

256 GB: 33.599 TL

512 GB: 38.899 TL

iPhone 14 Plus

128 GB: 34.999 TL

256 GB: 37.599 TL

512 GB: 42.899 TL

iPhone 14 Pro

128 GB: 39.999 TL

256 GB: 42.599 TL

512 GB: 47.899 TL

1 TB: 53.199 TL

iPhone 14 Pro Max

128 GB: 43.999 TL

256 GB: 46.599 TL

512 GB: 51.899 TL

1 TB: 57.199 TL