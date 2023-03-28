iOS 17'de en çok istenen özellikler gelebilir

Yayınlanma: 28 Mart 2023 - 07:30

Güncelleme: 28 Mart 2023 - 07:30

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın bir süredir yeni mobil işletim sistemi iOS 17 üzerinde çalıştığı büyük bir sır değil.

Şirketin bu işletim sistemini birkaç ay içerisinde tanıtması ve ardından da tüketicilere ulaştırması bekleniyor. Deneyimli Apple analisti Mark Gurman tarafından yapılan açıklamalar ise yaklaşmakta olan işletim sisteminden neler bekleyebileceğimizi gözler önüne seriyor.

APPLE EN ÇOK BEKLENEN ÖZELLİKLERİ SUNACAK

Webtekno'nun da aktardığı gibi Mark Gurman, iOS 17 ile ilgili ilk kez konuşmuyor. Ocak ayında bazı değerlendirmelerde bulunan analist, Apple'ın bu yıl sadece karma gerçeklik gözlüğüne odaklanacağını, iOS 17 için büyük çaplı çalışmalar yürütmeyeceğini söylemişti. Bu işletim sistemi daha çok hataları gidermeye ve sistem performansını artırmaya odaklanacaktı. Ancak Mark Gurman tarafından yapılan son açıklama, Apple'ın bu karardan döndüğünü ortaya koydu.

Mark Gurman'ın Bloomberg'deki Power On bülteninde yer alan açıklamaya göre Apple, iOS 17'de en çok istenen birkaç özelliği kullanıcıların hizmetine sunacak. iOS 17'nin "Dawn" olarak kodlandığından bahseden Gurman, yeni özellikler ile ilgili herhangi bir şey söylemedi.

Apple'ın haziran ayında gerçekleştireceği geliştirici konferansı, iOS 17'nin resmen tanıtıldığı etkinlik olacak. O etkinlik gerçekleştiğinde, Apple'ın iPhone sahipleri için neler planladığını tüm detaylarıyla öğrenme imkanı yakalamış olacağız.