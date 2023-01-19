iOS 17 alması beklenen iPhone modelleri
Apple'ın bu yıl tanıtacağı ve üzerinde çalıştığı iOS 17'yi alması muhtemel olan iPhone modelleri listelendi.
Her yıl yeni tanıttığı iPhone'lara ek olarak işletim sisteminin yeni sürümü olan iOS güncellemelerini de yayınlayan Apple, bu yıl iOS 17'yi duyuracak. Bu sürüm hakkında bazı detaylar da belli oldu. Öncelikle yeni nesil iOS 17 eylül ortasında yayınlanacak.
HANGİ iPHONE'LAR iOS 17 SÜRÜMÜNÜ DESTEKLEYECEK?
Apple, diğer telefon üreticilerine göre çok daha uzun yıllar iPhone modellerini destekliyor. Elbette bunun arkasında her yıl yeni bir telefon ailesi çıkartması yatıyor ancak yine de uzun yıllar süren güncelleme desteği iPhone'u tercih edenlerin en büyük nedenleri arasında yerini alıyor.
En fazla 6-7 yıl kadar güncelleme sunan Apple, standart olarak 4-5 yıl kadar iPhone'ları güncel tutuyor.
Yeni sürümle gelecekler arasında, yenilenmiş iMessage, üçüncü taraf uygulama mağazaları için destek, etkileşimli widget'lar, Apple Music'in yenilenmesi, kararlı ve sorunsuz çalışma gibi yenilikler var.
iOS 17 alacak iPhone'lar
- iPhone XS
- iPhone XS Max
- iPhone XR
- iPhone 11
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone SE 2020
- iPhone 12 mini
- iPhone 12
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12 Pro Max
- iPhone 13 mini
- iPhone 13
- iPhone 13 Pro
- iPhone 13 Pro Max
- iPhone SE 2022
- iPhone 14
- iPhone 14 Plus
- iPhone 14 Pro
- iPhone 14 Pro Max
- iPhone 15 serisi
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