iOS 17 alması beklenen iPhone modelleri

Yayınlanma: 19 Ocak 2023 - 07:00

Güncelleme: 19 Ocak 2023 - 07:00

Her yıl yeni tanıttığı iPhone'lara ek olarak işletim sisteminin yeni sürümü olan iOS güncellemelerini de yayınlayan Apple, bu yıl iOS 17'yi duyuracak. Bu sürüm hakkında bazı detaylar da belli oldu. Öncelikle yeni nesil iOS 17 eylül ortasında yayınlanacak.

HANGİ iPHONE'LAR iOS 17 SÜRÜMÜNÜ DESTEKLEYECEK?

Apple, diğer telefon üreticilerine göre çok daha uzun yıllar iPhone modellerini destekliyor. Elbette bunun arkasında her yıl yeni bir telefon ailesi çıkartması yatıyor ancak yine de uzun yıllar süren güncelleme desteği iPhone'u tercih edenlerin en büyük nedenleri arasında yerini alıyor.

En fazla 6-7 yıl kadar güncelleme sunan Apple, standart olarak 4-5 yıl kadar iPhone'ları güncel tutuyor.

Yeni sürümle gelecekler arasında, yenilenmiş iMessage, üçüncü taraf uygulama mağazaları için destek, etkileşimli widget'lar, Apple Music'in yenilenmesi, kararlı ve sorunsuz çalışma gibi yenilikler var.

iOS 17 alacak iPhone'lar