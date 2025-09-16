iOS 26 yine sorunlarıyla geldi; iPhone pil ömrü düşebilir uyarısı

Apple, haziran ayında tanıttığı iOS 26'yı 15 Eylül itibarıyla desteklenen iPhone modelleri için kullanıma sundu. Yeni tasarım diline bağlı olarak yapılan değişiklikleri içeren bu yeni işletim sistemi sürümü, sorunları beraberinde getirdi. Şirket her büyük güncelleme sonrası kullanıcıların yaşadığı 'pil ömrünün etkinlendiği' şikayetleri gelmeden uyarı yaptı.

Şirket, iOS 26 ile pil ömrünün geçici olarak etkilenebileceği konusunda bir açıklama yaptı.

Geçici süreyle yaşanacağı söylenen bu durumu fark edenler forumlara akın ettiler. iOS 26 ile özellikle iPhone 15'ten daha düşük iPhone modellerine sahip kullanıcılar 20 dakika içinde şarjlarının önceye oranla iki katı azaldığını bildirmeye başladı.

Güncelleme sonrası yeni özellikler, daha eski modellerde daha fazla enerji tüketimine neden oluyor. Apple’ın belirttiğine göre yeni yazılım güncellemeleriyle yapılacak optimizasyonlar, yaşanan sorunları ortadan kaldıracak.

Apple'ın konu hakkında yaptığı açıklama şu şekilde: