Giyilebilir cihaz pazarında en iyi marka belli oldu

16.09.2025 17:40:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Küresel giyilebilir cihazlar için yeni bir araştırma raporu yayınlandı. 2025 yılının ikinci çeyreğinde pazarın lideri Apple ya da Samsung olmadı.

Küresel giyilebilir cihazlar için yapılan yeni bir IDC araştırmasına göre 2025 yılının ikinci çeyreğinde pazarın lideri Huawei oldu. Şirket özellikle akıllı saat tarafında liderliği üstleniyor. 

GİYİLEBİLİR CİHAZ TARAFINDA HUAWEI LİDER KONUMDA

Araştırma şirketi IDC tarafından yayınlanan son raporda küresel olarak giyilebilir cihazlara yönelik iştah ortaya çıkıyor. Huawei, yüzde 20,2'lik pazar payına sahip ve küresel olarak giyilebilir cihaz pazarının lideri. 

Image

Pazarın toplam büyümesi ise yüzde 12,3 oranında oldu. Huawei ise bu çeyrekte yüzde 11,7 oranında büyüdü. 

Huawei'den sonra bir diğer Çin merkezli markalardan olan Xiaomi ikinci sırada yer alıyor ve büyüme oranı yüzde 19,3 pazar payına sahip. Apple yüzde 15 ve ardından Samsung da yüzde 6,5 oranında pazarda hakimiyet gösteriyor. 

Image

Huawei, özellikle akıllı saatleriyle piyasada hakimiyetini koruyor. Burada Apple Watch'ların en iyi 2 güne kadar çıkan pil ömrüne karşılık Huawei'ın Watch GT 5 serisinde bu süre 2 haftaya kadar çıkıyor olması dikkat çekici. Android kullanıcılarının bir kısmı bu sebeple Huawei marka akıllı saat ve akıllı bileklikleri tercih ediyor. Akıllı bileklik tarafında batarya süresi çok daha artıyor. Özelleştirilebilir deri ve kumaş kayışlarla Watch GT 5 serisini normal saat gibi görünecek şekilde kullanmak da mümkün oluyor. 

Şirket, Amerika'da varlık gösteremese de aktarılana göre Avrupa, Orta Doğu ve Asya bölgesinde yüksek faaliyet gösteriyor. Türkiye'de de önemli bir kullanıcı kitlesi bulunan Huawei, giyilebilir cihaz çeşitliliği ile bu pazardaki liderliğini oluşturuyor. 

