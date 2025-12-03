iPhone 12 Pro'lardan beri olan özellik iPhone 17 Pro'lara sunulmuyor

Apple'ın yıllardır sunduğu özelliklerden biri olan Gece Modu Portre çekimi iPhone 17 Pro modellerinde yer almıyor. Özellik, yalnızca iPhone 17 Pro modellerinde çalışmıyor.

Gece Modu, düşük ışık koşullarında kullanıcıların daha iyi fotoğraf çekebilmesini sağlıyor. Portreler için sunulan bu Gece Modu özelliği de yine düşük ışıkta kaliteli portre fotoğraflar çekmeye olanak tanıyor ancak iPhone 17 Pro modellerine bu imkan sunulmamış.

iPhone 17 Pro'da portre çekimleri Gece Modu olarak çekilemiyor.

Apple'ın destek sayfasında ise iPhone 12 Pro'dan iPhone 16 Pro'ya kadar olan modellerde bu özelliğin sunulduğu belirtiliyor. Yani özellik iPhone 17 Pro'da Apple tarafından sunulmuyor. Özelliğin tam olarak hangi sebeple sunulmuyor bilinmiyor.