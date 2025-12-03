Cumhuriyet Gazetesi Logo
iPhone 12 Pro'lardan beri olan özellik iPhone 17 Pro'lara sunulmuyor

iPhone 12 Pro'lardan beri olan özellik iPhone 17 Pro'lara sunulmuyor

3.12.2025 20:59:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
iPhone 12 Pro'lardan beri olan özellik iPhone 17 Pro'lara sunulmuyor

Apple, Gece Modu Portre çekimi özelliğini iPhone 12 Pro'lardan beri sunuyor ancak özellik iPhone 17 Pro'larda çalışmıyor.

Apple'ın yıllardır sunduğu özelliklerden biri olan Gece Modu Portre çekimi iPhone 17 Pro modellerinde yer almıyor. Özellik, yalnızca iPhone 17 Pro modellerinde çalışmıyor.

Gece Modu, düşük ışık koşullarında kullanıcıların daha iyi fotoğraf çekebilmesini sağlıyor. Portreler için sunulan bu Gece Modu özelliği de yine düşük ışıkta kaliteli portre fotoğraflar çekmeye olanak tanıyor ancak iPhone 17 Pro modellerine bu imkan sunulmamış.

iPhone 17 Pro'da portre çekimleri Gece Modu olarak çekilemiyor.

Apple'ın destek sayfasında ise iPhone 12 Pro'dan iPhone 16 Pro'ya kadar olan modellerde bu özelliğin sunulduğu belirtiliyor. Yani özellik iPhone 17 Pro'da Apple tarafından sunulmuyor. Özelliğin tam olarak hangi sebeple sunulmuyor bilinmiyor.

İlgili Konular: #Apple iPhone 17

İlgili Haberler

Nörobilim uzmanları açıkladı: 'Sıkılmak' sandığınızdan çok daha faydalı
Nörobilim uzmanları açıkladı: 'Sıkılmak' sandığınızdan çok daha faydalı Sürekli uyarılmanın beyni yoran bir tehdit hâline geldiğini vurgulayan bilim insanları, kısa süreli sıkılma anlarının ruh sağlığı için zorunlu olduğunu belirtiyor.
Netflix'in pratik bir özelliği tamamen kaldırıldı
Netflix'in pratik bir özelliği tamamen kaldırıldı Netflix, mobil cihazlardan televizyona ekran yansıtmayı sağlayan özelliğini kaldırdı. Değişiklik kasım ayından beri kullanıcılara yansıtılıyor. Netflix’in mobil uygulamasında yer alan cast ikonu artık görünmüyor.
Bilim insanlarından “Üçlü Felaket” uyarısı: Dünya yeni bir yok oluşa mı gidiyor?
Bilim insanlarından “Üçlü Felaket” uyarısı: Dünya yeni bir yok oluşa mı gidiyor? Bristol Üniversitesi liderliğinde yürütülen bir araştırma, Dünya’nın gelecekte yaşamı tehdit edecek “üçlü yok oluş senaryosuna” doğru ilerlediğini gösterdi. Bir süper bilgisayar simülasyonu, aşırı sıcaklıklar, ölümcül soğuma etkisi ve atmosferde artan karbondioksitin milyonlarca yıl sonra gezegeni memeliler için yaşanmaz hâle getirebileceğini ortaya koydu.