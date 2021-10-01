iPhone 13 Pro Max ile göz muayenesi yapan doktor gündem oldu

01 Ekim 2021 Cuma, 13:42

Teknoloji devi Apple’ın etkinliği geçtiğimiz haftalarda gerçekleşti. iPhone 13 serisi, Apple Watch Series 7, iPad mini ve 9. nesil iPad’in vitrine çıktığı etkinlikte iPhone modelleri dikkat çekti.

iPhone 13 serisinin Pro ve Pro Max modelleri, özellikle kamera ile fotoğrafçılık deneyimini üst seviyeye çıkarmak için ciddi yeniliklerle kullanıcı karşısına çıktı. Bu söz konusu modeller farklı amaçlarla da kullanılmaya başlandı. Hatta bir doktor, iPhone 13 Pro Max telefonuyla göz muayenesi yapmaya başladı.

BU ÖZELLİK TIPTA YAYGINLAŞACAK

Apple, iPhone 13 serisinin Pro ve Pro Max modellerine makro modunu getirmişti. Söz konusu özellik, cihazların ultra geniş kamerası üzerinden en az 2 cm odak uzaklığındaki süjeleri büyüterek en küçük ayrıntıları bile net bir şekilde kullanıcılara sunuyordu.

ShiftDelete'in aktardığına göre,Tommy Korn adlı bir göz doktoru, satın aldığı iPhone 13 Pro Max telefonunda bulunan makro fotoğrafçılık modunun göz bozukluklarının tanı ve tedavisinde kullanılabileceğini düşünerek hastalarını telefonuyla muayene etmeye başladı.

Hatta işi bir adım öteye götüren doktor, LinkedIn üzerinden telefonunun makro modu aracılığıyla kısa süre önce kornea nakli olan bir hastasından elde ettiği görüntüleri de takipçileriyle paylaştı.

Gönderide iPhone 13 Pro Max ile hastasının ameliyat sonrası gözünde meydana gelen değişimlerin takibini kolaylıkla yapabildiğini ifade eden doktor, ilerleyen dönemlerde bu özelliğin tıpta daha da yaygınlaşacağına inanıyor.